La Junta de Extremadura espera contar con los centros de crisis para mujeres antes de que termine este año

La Junta de Extremadura espera contar antes de que termine este año con los centros de crisis de 24 horas para atender a mujeres víctimas ... de violencia sexual.

El Gobierno y las comunidades autónomas aprobaron hace un año el último reparto de fondos para la creación de estos dispositivos de atención integral, que serán financiados con cargo al Plan de Recuperación. Extremadura ha recibido una asignación de cerca de 4,2 millones de euros para contar con dos centros, uno por provincia.

Estos centros de crisis ofrecerán acompañamiento e información telefónica, telemática y presencial las veinticuatro horas del día todos los días del año. Cumpliendo con criterios de atención permanente y actuación urgente, facilitarán atención psicológica, jurídica y social para víctimas, familiares y personas del entorno, mediante personal suficiente y cualificado. En principio, debían estar en servicio antes de 2024, pero finalmente se han retrasado hasta el 31 de diciembre de este año.

El Consejo de Gobierno de la Junta ha tenido conocimiento en su reunión de hoy de la Declaración Institucional del Día Internacional de las Mujeres del 8 de marzo de 2024. En este texto la Junta de Extremadura manifiesta su compromiso de cumplir con el acuerdo y contar con estos centros antes de que termine 2024.

Para el Gobierno regional, la violencia ejercida sobre las mujeres es la mayor patología de la igualdad «y sólo desde la apuesta de toda la sociedad y el apoyo de las Administraciones públicas se podrá combatir la brecha que hoy separa a mujeres y hombres». Para ello considera clave los centros de crisis 24 horas.

La declaración institucional señala que será un objetivo prioritario promover, desarrollar y ejecutar actuaciones encaminadas a conseguir que las mujeres acorten la distancia que las separa de los hombres, evitando discursos que tiendan a la radicalidad o a la exclusión, «puesto que también ellos son fundamentales en esta lucha».

El Gobierno regional apunta que la la Ley de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura introdujo unas normas «para guiarnos hacia una sociedad más justa e igualitaria», pero asegura que «todavía queda mucho por hacer».

La intención del Gobierno regional es dar pleno cumplimiento a esa ley, para lo que trabaja para que, trece años después de la aprobación de la norma, se apruebe cuanto antes el Plan de Igualdad y el Protocolo para la Protección frente al Acoso Sexual y el Acoso por Razón de Sexo de la

Junta de Extremadura como centro de trabajo. «Las trabajadoras y los trabajadores públicos del Gobierno Autonómico contarán con una herramienta más para seguir avanzando en la protección de sus derechos», apunta.

Junto a esto, el Gobierno regional se compromete a seguir trabajando para que las políticas de conciliación y corresponsabilidad fomenten la igualdad en toda la región «para que las mujeres no tengan que renunciar a sus sueños profesionales; para que no sufran el peso de la culpa, para que, en definitiva, no haya suelos que las anclen ni techos que les impidan volar tan alto como ellas quieran».

«Extremadura necesita mujeres emprendedoras, luchadoras, que ocupen decididamente el espacio social que les corresponde», añade. «En cada paso que den, estará la Junta de Extremadura, caminando en la misma dirección, no solo para que no se retroceda ni un solo centímetro, sino para avanzar con mayor determinación que nunca».

El Ejecutivo autonómico recalca igualmente que la Presidencia de la Junta asumió las competencias en materia de igualdad, prescindiendo de una consejería específica. De esa forma, se ha comprometido a todo el Gobierno para luchar de manera colaborativa y conjunta por un mismo objetivo: «que mujeres y hombres puedan mirarse a los ojos en el mismo plano de igualdad».