La Junta de Extremadura eleva a 12,5 millones el Aval Joven de Vivienda

La Junta de Extremadura aporta 2 millones de euros más al Aval Joven de Vivienda, con lo que este programa alcanza desde su creación una ... cuantía de 12,5 millones de euros.

El Fondo de Garantía de Adquisición de Vivienda se constituyó el pasado año a través de la empresa pública Avante Extremadura y con la colaboración de nueve entidades financieras con el objetivo de implementar un instrumento regional para facilitar la adquisición de vivienda, sobre todo destinada a la población joven.

Las entidades financieras suelen aportar mediante hipoteca el 80% del precio de compra de una vivienda. Con este programa, la Administración regional avala hasta el 15%. De ese modo, los beneficiarios sólo tienen que asumir el 5% con fondos propios, en lugar del 20%.

Como recuerda el Gobierno regional, el Aval Joven de Extremadura comenzó con 3 millones de euros en junio de 2024, que se agotaron en cuatro meses. La partida se amplió en 2 millones más en diciembre del pasado año y se ha vuelto a aumentar en dos ocasiones más en 2025, en marzo y julio, hasta llegar a 8,5 millones de euros.

Ante la buena aceptación de esta medida, el Consejo de Gobierno ha autorizado este martes una nueva transferencia de crédito a la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda para la ampliación de este fondo en 2 millones de euros más, con lo que llega a 12,5 millones.

La consejera portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha afirmado que este programa «ha sido todo un éxito» y que hasta la fecha más de 900 jóvenes menores de 36 años se han acogido a este fondo de garantía.

Asimismo, ha recalcado que los beneficiarios forman parte sobre todo de zonas rurales, con lo que también se ha conseguido el objetivo de contribuir a fijar población y hacer frente al reto demográfico.

12.000 euros de media

En su primer año de vigencia, el aval medio facilitado por Avante Extremadura fue de 12.000 euros, con una hipoteca media de 85.000 euros y un importe total de las hipotecas firmadas de 56 millones de euros.

La edad media de los compradores fue de 30 años y la renta media de los solicitantes ascendió a algo más de 22.000 euros, con una renta inferior a los 28.800 euros en el 75% de los casos. La mitad de las viviendas adquiridas fueron unifamiliares y la otra mitad pisos, y apenas el 3% fue de obra nueva. La superficie media estuvo en 130 metros cuadrados.