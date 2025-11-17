La Junta de Extremadura dará ayudas por contratar a abuelos en paro para que cuiden de sus nietos

Las ayudas que concede la Junta de Extremadura para que las familias paguen a parados que se encarguen del cuidado de menores darán más dinero ... y concederán más facilidades para la contratación de familiares con el objetivo de hacerlas más atractivas.

El Gobierno regional aprobó a mediados del pasado año un nuevo decreto de ayudas para la contratación de desempleados o personas en situación de exclusión para el cuidado de menores de 14 años o familiares con una discapacidad igual o superior al 33% a su cargo. El objetivo era promover la conciliación laboral y familiar, con especial atención a las mujeres y a las zonas rurales.

La intención era generar más atractivo en una línea de subvenciones que nació durante la pandemia y que, pese a las mejoras realizadas por el anterior Gobierno regional del PSOE, nunca llegó a tener gran aceptación.

Como principales novedades, el Ejecutivo autonómico elevó el importe máximo de la ayuda a 1.100 euros al mes y doce mensualidades y permitió la contratación de familiares de segundo grado, como los abuelos o tíos de la persona solicitante. Las subvenciones se podían aplicar durante todo el año de la convocatoria, pero con el compromiso de que el trabajador esté dado de alta en la Seguridad Social.

La respuesta de las familias extremeñas fue mayor, pero se quedó lejos de lo esperado. Con una dotación de 1,17 millones de euros, en la primera convocatoria apenas se aprobaron 36 concesiones de ayuda por un total de 106.000 euros.

A pesar de la baja demanda, el Gobierno regional de María Guardiola aprobó el pasado mes de abril la segunda convocatoria de estas ayudas, con el mismo importe, 1,17 millones de euros, y sin cambios en las bases reguladoras. El plazo de solicitud terminó el 30 de octubre, por lo que aún no ha terminado el periodo de resolución. Pero por el momento, según la información publicada por la Junta, sólo se han concedido 32 ayudas por 113.000 euros.

Ante esto, la Secretaría General de Igualdad y Conciliación ha puesto en marcha la elaboración de un nuevo decreto que sustituirá al del pasado año y que flexibilizará aún más las condiciones para acceder a las subvenciones.

«Tras su implementación durante dos anualidades, se han detectado obstáculos que impiden que las citadas ayudas tengan un mayor alcance, no consiguiendo llegar al número de familias que hubiera sido deseable», recoge el proyecto de decreto, que ya está en fase de exposición pública.

Ayudas con más dinero

Las nuevas bases aumentan las cuantías de las ayudas. El proyecto de decreto actualiza las cantidades de las retribuciones mensuales y las bases de cotización a las que corresponde una determinada subvención, pero además eleva el dinero a conceder. Por ejemplo, para salarios de 1.204,01 a 1.381,20 euros, con contratos de 150 horas al mes y una base de cotización de 1.381,20 euros, se dará una ayuda de 1.035,90 euros por mensualidad. Para este tramo, con un tope salarial y de base de 1.323 euros, la ayuda actual es de 875 euros al mes.

La ayuda máxima se mantiene en 1.100 euros, pero será más fácil llegar a ella. Ahora se exigen requisitos como residir en una localidad de menos de 5.000 habitantes o contratar a una víctima de violencia de género para poder alcanzar ese tope. Con el nuevo decreto bastará con acreditar una retribución mensual de más de 1.381,21 euros para recibir los 1.100 euros.

Además de dar más dinero, la nueva regulación también abarcará la contratación de familiares desde el primer grado de consanguinidad o afinidad en adelante, siempre que quede acreditado el pago del salario y no se trate del cónyuge o la pareja del solicitante. Con ello se podrá pagar un salario, con la ayuda correspondiente, a los abuelos o tíos del niño, siempre que estén contratados y dados de alta.

Por último, se amplía la subvención a las contrataciones realizadas a partir del 1 de enero de 2024, con lo que se favorece el mantenimiento de los empleos creados con la puesta en marcha de este programa el pasado año. En la convocatoria actual sólo se incluyen las incorporaciones realizadas a lo largo de este ejercicio.

Con estas mejoras la Secretaría General de Igualdad espera que las ayudas sean más atractivas y por tanto llegar a más familias. En cualquier caso, la dotación prevista para la primera entrega del nuevo decreto asciende a 600.000 euros, casi la mitad que las dos anteriores, con lo que también se produce un ajuste a la demanda real de un tipo de actividad que sigue formando parte de lo que se denomina economía sumergida.