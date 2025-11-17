HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un abuelo con sus nietos paseando por un parque. HOY

La Junta de Extremadura dará ayudas por contratar a abuelos en paro para que cuiden de sus nietos

El Gobierno regional aumentará el importe de las subvenciones a la conciliación tras la baja demanda de las dos primeras convocatorias

Juan Soriano

Juan Soriano

Lunes, 17 de noviembre 2025, 07:22

Comenta

Las ayudas que concede la Junta de Extremadura para que las familias paguen a parados que se encarguen del cuidado de menores darán más dinero ... y concederán más facilidades para la contratación de familiares con el objetivo de hacerlas más atractivas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de Montijo muere arrollado por un tren en Aljucén
  2. 2

    Una discusión de tráfico provoca una pelea en el barrio de San Fernando de Badajoz
  3. 3 Aviso de la Aemet: intenso frío en Extremadura a partir de esta semana tras los últimos episodios de lluvia
  4. 4

    Políticos extremeños que decidieron irse
  5. 5

    Explotación sexual en Cáceres: en pisos y con alta rotación de extranjeras
  6. 6 Jorge González gana la media maratón Elvas-Badajoz
  7. 7

    La masonería vuelve a Badajoz
  8. 8 «Zapatero y Sánchez son la misma tela de araña, la misma podredumbre»
  9. 9

    La menor detenida por matar a su cuñada en Asturias ingresa en el hospital con un grave cuadro psiquiátrico
  10. 10

    Plasencia busca agua embotellada: «He visto a familias llevándose doce garrafas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Junta de Extremadura dará ayudas por contratar a abuelos en paro para que cuiden de sus nietos

La Junta de Extremadura dará ayudas por contratar a abuelos en paro para que cuiden de sus nietos