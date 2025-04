La Junta de Extremadura aprueba la toma de agua que dará servicio a la gigafactoría

Luz verde a la obra de abastecimiento de agua que dará servicio a la gigafactoría de Navalmoral de la Mata. La Consejería de Agricultura de ... la Junta de Extremadura ha dado el visto bueno ambiental a la nueva conducción que conectará el embalse de Valdecañas con el parque empresarial Expacio Navalmoral.

Tras la evaluación realizada, la Dirección General de Sostenibilidad considera que la actuación no presenta efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se apliquen determinadas medidas reductoras de impacto. Asimismo, destaca que no afecta a espacios de la Red Natura 2000. Por ello, estima que no es necesario someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental ordinaria, según recoge la resolución publicada este lunes en el Diario Oficial de Extremadura. Esto agiliza los trámites ambientales.

El Gobierno regional aprobó en el año 2008 el proyecto del Parque Industrial Norte, denominado Expacio Navalmoral. En lo relativo al abastecimiento de agua, para la primera y segunda fase se contemplaban conexiones en dos puntos de la red de distribución de Navalmoral de la Mata. Para las dos siguientes se previó la ejecución de tres depósitos. Sin embargo, teniendo en cuenta el consumo final previsto, se estimó necesario reforzar el suministro de agua desde el embalse de Valdecañas, situado a poco más de 12 kilómetros de distancia.

Por su parte, la declaración de impacto ambiental de la planta de fabricación de baterías de iones de litio (gigafactoría) promovida por Envision AESC, emitida en 2023, recoge unas necesidades de suministro de agua bruta de 15,4 millones de metros cúbicos al año. Para ello se necesita contar con la conexión desde el embalse de Valdecañas.

El visto bueno ambiental concedido por Agricultura permitirá acometer esa obra. El proyecto contempla una nueva toma flotante en el embalse de Valdecañas, así como un camino de acceso y una línea eléctrica para alimentar a las bombas de impulsión que llevarán el agua a lo largo de una tubería de más de 2,6 kilómetros de longitud hasta una balsa de regulación con capacidad para 170.000 metros cúbicos.

Desde este punto, una conducción por gravedad a lo largo de 10,7 kilómetros llevará el agua hasta las instalaciones de Expacio Navalmoral. El volumen necesario es 57.457 metros cúbicos al día, suficiente para cubrir las necesidades de la gigafactoría, aunque este proyecto se encuentra actualmente en fase de modificación, lo que podría reducir sus necesidades de abastecimiento.

La resolución ambiental señala igualmente que el punto final previsto de la conducción de agua potable no está previsto como tal en la red de abastecimiento interna de Expacio Navalmoral, lo que obligaría a rediseñarla.