Las obras del tren de Expacio Mérida y Navalmoral están ejecutadas al 20%

Sin fecha para la licitación de las obras del regadío de Tierra de Barros

Voluntad de comenzar el proyecto, toda, fecha de inicio de las obras, ninguna todavía. La Junta no avanza cuándo licitará las obras para poner en marcha toda la infraestructura necesaria del nuevo regadío de Tierra de Barros. Victoria Bazaga, que hasta la comunidad de regantes «no termine de armar su herramienta financiera, sus compromisos financieros», la Administración extremeña no las sacará a concurso. Lo que ha informado Bazaga hoy tras el Consejo de Gobierno es que se ha terminado el informe de afección a la Red Natura 2000 y la biodiversidad del proyecto de transformación del regadío de Tierra de Barros. Bazaga dice que eso significa que el proyecto ha superado «un último escollo», relacionado con las limitaciones que se planteaban en unas hectáreas regables incluidas en la red Natura 2000. «Estaban comprometidas alrededor de 3.000 hectáreas por el tema de la biodiversidad y la existencia de avutardas. Hemos conseguido un acuerdo en el que se ha estudiado estas 3.000 hectáreas y solo unas cuantas, 64 hectáreas, no hemos conseguido acoplar a las exigencias de Natura 2000»