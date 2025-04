La Junta extenderá los beneficios fiscales de zonas rurales a 16.000 residentes en pedanías

Ayudas a servicios itinerantes y prioridad para inversiones

El anteproyecto de Ley de cohesión territorial aún presenta un texto muy inicial que además no recoge demasiadas cuestiones concretas. Pero abre la puerta a ciertas políticas y medidas a desarrollar en el futuro. Por ejemplo, establece que en aquellos municipios en los que no se presten determinados servicios o no se comercialicen ciertos bienes se impulsará la oferta por profesionales de modo itinerante, con ayudas para costear los gastos de desplazamiento. También recoge que los territorios considerados en lo que se denomina «peligro por pérdida de cohesión» por no contar con un desarrollo equilibrado tendrán prioridad en el desarrollo de los planes y programas de inversión y el acceso preferente de sus ciudadanos y empresas a las ayudas públicas. El texto propone además crear dos sellos de reconocimiento para empresas y entidades. Uno será el de responsabilidad social territorial, por el desarrollo del empleo, la cultura o el patrimonio de una zona. El segundo es el de garantía rural, para actuaciones con impacto en la retención de población y mejora de las condiciones de vida en zonas rurales. En ambos casos, podrán suponer una ponderación específica en las convocatorias de ayudas públicas o en la concesión de títulos habilitantes para actividades económicas.