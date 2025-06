La Junta exige a Óscar Puente las mejoras prometidas para la N-430

El consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda de la Junta, Manuel Martín Castizo, reprochó ayer al ministro del ramo, Óscar Puente, que ... ha tenido «tiempo más que suficiente» para implementar las mejoras anunciadas hace un año y medio para la carretera nacional N-430 después de que este pasado martes esta vía se cobrara dos nuevas vidas en un accidente mortal.

Martín Castizo hacía así referencia a la visita que realizó el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible en febrero de 2024 a Mérida, donde en una comparecencia con la presidenta de la Junta, María Guardiola, «se comprometió a que iba a haber inversiones en la N-430».

En concreto, según el consejero, el ministro «habló de carriles de desdoblamiento de esa vía, de un tercer carril donde se necesitara o de eliminar puntos negros como en el accidente ocurrido ayer. Y año y medio después, esas remodelaciones y esas obras no están, no aparecen», lamentó Martín Castizo en declaraciones a los medios de comunicación en Mérida.

La Plataforma N-430 engloba a 53 municipios de las provincias de Ciudad Real, Badajoz y Cáceres

Tiempo suficiente

Para el consejero, año y medio es «tiempo más que suficiente para que un anuncio sea una realidad», teniendo además en cuenta que no se trata de «nuevos estudios informativos ni declaraciones de impacto ambiental», sino de «actuar en una vía ya existente».

«Mientras que el gobierno anuncia inversiones multimillonarias, 3.000 millones de euros en el aeropuerto del Prat, aquí no trae trenes, nos trae de otras comunidades autónomas, de otros territorios, y ni siquiera impulsa las autovías prometidas y que no llegan», señaló Martín Castizo, en alusión a la N-430 y su conversión en la futura Autovía Extremadura-Levante. «Esto es inaguantable. No se puede aguantar más», sentenció el titular de Transportes de la Junta.

De forma paralela y tras todas estas promesas incumplidas, la Plataforma N-430 ha anunciado que el próximo 24 de junio volverá a salir a la calle a manifestarse para exigir las diversas mejoras comprometidas para esta carretera nacional que este martes se cobraba otras dos vidas en un accidente de tráfico. «La gente está hastiada, indignada y cabreada por los retrasos que se están produciendo; se han sucedido distintos gobiernos de distintos colores políticos, pero el problema sigue estando», lamentó Saturnino Alcázar, portavoz de la plataforma, tras la reunión mantenida ayer en Santa Amalia, localidad pacense que acogerá esta nueva manifestación.

Es la medida urgente tomada por los representantes de este colectivo que engloba a 53 municipios de las provincias de Ciudad Real, Badajoz y Cáceres tras la muerte de Ángel y Milagros, los dos últimos nombres de una larga lista de víctimas mortales. Entre 2013 y 2023, la N-430 ha registrado más de 50 fallecimientos.

Esta nueva convocatoria de manifestación, como todas las anteriores, pretende servir de altavoz de los ciudadanos que piden que se tomen medidas y se avance en los proyectos de mejora de esta carretera que «encadena continuos accidentes», destacaron en una reunión ayer que contó con representantes de 30 poblaciones por las que discurre esta vía.

«Lo que queremos es de alguna forma intentar reivindicar y dar voz a los vecinos de todos los municipios que estamos afectados por esta carretera», explicó tras la reunión Saturnino Alcázar, que es además alcalde de Herrera del Duque.

Agilidad en las actuaciones

Además, subrayó la urgencia de actuar de manera decidida para evitar más tragedias en esta carretera. «Exigimos, tras más de 20 años, agilidad en las acciones que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España tiene en marcha, como son la conversión en autovía del tramo entre Torrefresneda y Santa Amalia, así como la mejora integral con la dotación del tercer carril (2+1) del resto de la carretera desde Santa Amalia hasta Ciudad Real», sostuvo Alcázar. Añadió que en el caso del tercer carril, únicamente se está realizando un estudio informativo «tras el anuncio del ministerio de una inversión de 350 millones de euros».

Así, recuerda que las promesas incumplidas se acumulan desde el año 1998. «Cuando se puso la primera piedra del puerto de los Carneros, el ministro de Fomento era Álvarez Cascos y ya anunció el desdoblamiento de la N-430, o sea, han pasado más de 20 años». Por este motivo, desde la plataforma entienden que ha llegado el momento de realizar nuevas movilizaciones, empezando este 24 de junio, «creo que no hay ni un día más que perder».