Un hombre, en estado crítico tras el incendio de una vivienda en Badajoz

La Junta exige que el AVE hacia Lisboa llegue en 2030

Redacción

MÉRIDA.

Jueves, 16 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La Junta de Extremadura peleará con el Ministerio de Transportes y otros Gobiernos regionales para tratar de «influir» en que se cumpla el 2030 como fecha para que la alta velocidad Madrid-Lisboa por la comunidad esté «plenamente operativa», y no en 2034 como aparece en un reciente documento acordado entre España y Portugal con la Comisión Europea.

De este modo, lo indicó el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, quien remarcó que el Gobierno extremeño «no va a tragar» con dicho documento, que espera no sea firmado por el presidente Pedro Sánchez, ya que de hacerlo supondría «un mazazo» para la región, toda vez que «el tren de alta velocidad tiene que estar en funcionamiento en 2030».

«Como tampoco vamos a tragar con lo que esconde ese documento que no es otra cosa que la electrificación por la vía convencional para conformarnos», añadió Martín Castizo, quien incidió en que el Gobierno de María Guardiola no va a permitir que «Moncloa siga engañando a los extremeños».

