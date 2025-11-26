HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este miércoles, 26 de noviembre, en Extremadura?
Manuel Martín Castizo con arquitectos que han tramitado las solicitudes. HOY

La Junta estudia destinar fondos propios para pagar las ayudas que esperan miles de familias para mejorar sus viviendas

Los técnicos que tramitaron los expedientes reclaman una solución definitiva para resolver las más de 6.000 solicitudes pendientes

Ana B. Hernández

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:21

Miles de familias extremeñas llevan dos años esperando a que la Junta resuelva sus solicitudes para contar con las ayudas que les permitan realizar ... mejoras energéticas en sus viviendas. El mismo tiempo que llevan esperando los técnicos que realizaron los proyectos oportunos y tramitaron esas solicitudes para cobrar por el trabajo realizado, condicionado a la resolución favorable de los expedientes.

