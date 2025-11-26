La Junta estudia destinar fondos propios para pagar las ayudas que esperan miles de familias para mejorar sus viviendas

Miles de familias extremeñas llevan dos años esperando a que la Junta resuelva sus solicitudes para contar con las ayudas que les permitan realizar ... mejoras energéticas en sus viviendas. El mismo tiempo que llevan esperando los técnicos que realizaron los proyectos oportunos y tramitaron esas solicitudes para cobrar por el trabajo realizado, condicionado a la resolución favorable de los expedientes.

Unos y otros, afectados por el bloqueo de estas tramitaciones, se han constituido en plataforma para exigir a la Junta de Extremadura que les dé una solución. El pasado septiembre lo hicieron los vecinos y este miércoles lo han hecho los técnicos. Ninguno de ellos ha salido de sus encuentros con la administración con una solución definitiva, pero el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, se ha comprometido a estudiar alternativas viables al bloqueo que persiste.

El motivo del mismo es que los fondos destinados a esta convocatoria de ayudas se agotaron y en este momento, de las 10.473 solicitudes presentadas, solo 4.446 han sido resueltas «permaneciendo el resto pendientes de resolución por falta de crédito», aclaran representantes de los arquitectos reunidos con Martín Castizo.

La Junta ha anunciado tras el encuentro que volverá a solicitar por tercera vez al Ministerio de Vivienda que amplíe los fondos para estas subvenciones, «ya que es el organismo competente para ello». La Consejería de Infraestructuras insiste en que «el Gobierno central es quien puede dotar de más ayudas, porque se trata de fondos europeos que se canalizan desde el ministerio, y el Ejecutivo autonómico se limita a la gestión de las mismas».

Pero ante la posibilidad de que no se añadan nuevos fondos, «la Junta continuará explorando la factibilidad de otros recursos, tales como excedentes europeos de otras actuaciones, incluso la posibilidad de fondos propios o la prórroga del plazo para una mayor flexibilidad de ejecución de las rehabilitaciones».

Destinar fondos propios a estas ayudas con el fin de que las más de 6.000 solicitudes pendientes puedan ser resueltas es la petición concreta que le han realizado los arquitectos que han tramitado los expedientes. Una petición que la Junta se ha comprometido a estudiar para determinar por el momento si es viable desde el punto de vista jurídico.

Reunión con el PP

«No estamos satisfechos porque no hemos conseguido una solución definitiva, pero confiamos en que se puedan sumar fondos propios a esta convocatoria para resolverla», dicen los arquitectos que han asistido al encuentro. «Hemos trasladado al consejero la inquietud existente entre los técnicos y los beneficiarios y hemos pedido que no se emitan resoluciones desestimatorias mientras existan opciones de financiación complementaria».

Por ello, añaden desde la asociación de técnicos afectados, «hemos reclamado que se busquen alternativas presupuestarias para atender todos los expedientes pendientes, que cumplen con los requisitos de la convocatoria», aclaran. Los representantes del Colegio Oficial de Arquitectos y del Consejo de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Extremadura, que también han participado en la reunión, han respaldado las reivindicaciones.

Entre ellas, además de sumar fondos propios de la Junta a la convocatoria abierta entre 2021 y 2022, en el marco del 'Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales', la asociación de técnicos afectados ha pedido también, «y el consejero se ha comprometido a ello», una reunión con representantes del PP la próxima semana «con el objetivo de abordar la posible incorporación de los fondos pendientes, como compromiso electoral, en los presupuestos autonómicos del nuevo ejercicio».

Los técnicos afectados rechazan la apertura de nuevas convocatorias de subvenciones en materia de rehabilitación de viviendas mientras no se resuelva esta de la que están pendiente miles de familias extremeñas que han realizado una inversión inicial para optar a las ayudas, por los requisitos que exigía la convocatoria, que cumplen con ellos y que siguen pendientes de recibir el dinero para adecentar sus casas, en muchos casos sin condiciones mínimas de habitabilidad.

«Los fondos autonómicos deben destinarse de manera prioritaria a resolver la convocatoria actual antes de abrir nuevas líneas de ayuda», dicen los técnicos. «Es preciso preservar la confianza en los programas públicos de rehabilitación y eficiencia energética que tan relevantes resultan para el desarrollo del sector y la mejora del parque edificatorio extremeño».