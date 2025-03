La Junta enmarca los problemas laborales del Centro de Cirugía de Mínima Invasión en un proceso de reorganización interna

Juan Soriano Miércoles, 16 de junio 2021, 13:25 | Actualizado 17:38h. Comenta Compartir

La Junta de Extremadura enmarca los problemas laborales de la Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón en un proceso de reorganización interna de sus departamentos que se puso en marcha en el año 2018.

Como viene informando HOY, un juzgado de Cáceres ha condenado a la entidad por sancionar sin motivo a un trabajador, por lo que anuló la suspensión de dos meses de empleo y sueldo que le impuso y le conmina a pagar a ese empleado 6.000 euros por daños y perjuicios. Además, aprecia una situación de acoso laboral por parte del director científico, Francisco Miguel Sánchez Margallo, a dicho trabajador que ya no presta sus servicios en el centro. No le condena por ello porque no lo denunció, pero pide que se ponga en conocimiento de la Fiscalía y la Inspección de Trabajo.

La fundación suma procesos judiciales con al menos seis extrabajadores en los últimos años. Son por despidos y sanciones impuestas por la entidad a personas que trabajaban en el centro. En algunos casos, ya ha habido juicio y en otros se está a la espera de que se celebre.

La portavoz del Gobierno regional, Isabel Gil Rosiña, ha explicado que se está procediendo a una reorganización interna de las áreas de trabajo del centro desde 2018, una actuación que está todavía en curso. Con ello se pretende adecuar las actividades para cumplir con los fines de la entidad.

Gil Rosiña ha recalcado que un 60% de los ingresos del centro proceden de sus actividades de investigación y los servicios prestados a empresas y otros centros de investigación, tanto nacionales como extranjeros. Eso, ha añadido, requiere una continua reorganización.

En cualquier caso, la portavoz de la Junta de Extremadura ha mostrado su «máxima colaboración con la justicia, en esta como en otra investigación que se inicie».