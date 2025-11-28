La Junta Electoral Central sanciona a Guardiola por hacer campaña con fondos públicos

La Junta Electoral Central (JEC) ordena sancionar a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, por hacer campaña con fondos públicos en periodo ... electoral y, a la vez, la Junta Electoral de Extremadura (JEE) desestima la denuncia presentada por el PP contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por sus declaraciones en el mitin que protagonizó el pasado 19 en Mérida.

El órgano electoral estima el recurso presentado por el PSOE, ordena sancionar a Guardiola y obliga a la retirada de la información referente a la visita que la presidenta hizo el pasado 10 de noviembre a la obra de la balsa de abastecimiento de Jerte, acompañada por la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, a la que también propone sancionar, al considerar que vulneró la ley al utilizar fondos públicos para realizar una campaña de logros del Gobierno extremeño, quebrantando el principio de neutralidad.

La JEC considera que, pese a que Guardiola y Morán no eran oficialmente candidatas en la fecha de los hechos –las listas se publicaron el 19 de noviembre–, la ley prohíbe a los poderes públicos, y no solo a los candidatos, realizar actos que supongan una ventaja electoral. Durante la visita, Guardiola realizó declaraciones a los medios, convocados previamente por la Junta, en las que destacó los beneficios de la obra, con un presupuesto de 3,7 millones de euros, y subrayó que era una «demanda histórica» que estaría lista para el verano de 2026.

La Junta Electoral Central recuerda en su acuerdo que no cabe calificar como «visita técnica» un acto en el que se convoca a los medios y se difunden imágenes y declaraciones en los perfiles institucionales, ya que ello puede suponer un «aprovechamiento de los recursos públicos» para realizar una «campaña de logros». El organismo electoral ordena así la retirada de la nota de prensa, el reportaje fotográfico y los vídeos de la visita, y remite el caso a la Junta Electoral de Extremadura para que incoe expediente sancionador contra Guardiola y Morán.

El mitin de Sánchez

Por otro lado, la Junta Electoral de Extremadura (JEE) desestima la denuncia del PP contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el acto de presentación de candidaturas del PSOE extremeño, al considerar que no incurrió en campaña electoral prohibida. Rechaza así los argumentos del PP, que denunció que durante el acto en Mérida el pasado 19 de noviembre, Sánchez realizó una «expresa petición del voto», vulnerando la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

La formación popular solicitó en su escrito que se requiriera a Sánchez para que se abstuviera de realizar este tipo de actuaciones, que se ordenara la retirada de los vídeos y publicaciones del acto y que se incoara un expediente sancionador. En sus alegaciones, la defensa del presidente del Gobierno argumentó que no existió infracción alguna, ya que Sánchez intervino en su condición de secretario general del PSOE ante la militancia del partido, sin utilizar medios públicos ni realizar una petición expresa de voto dirigida al conjunto de la ciudadanía.

La JEE ha desestimado la denuncia al considerar que los hechos «no pueden incardinarse en las prohibiciones del artículo 50.2 de la LOREG», dirigidas a los poderes públicos, ya que Sánchez participó por su cargo orgánico en el PSOE y no consta financiación pública del acto. El órgano electoral extremeño subraya que están permitidos los actos de presentación de candidaturas, siempre que no incluyan una «petición expresa de voto».

El acuerdo señala que, de la documentación del expediente, «no puede desprenderse que haya existido contratación de difusión publicitaria de ninguna índole» para llevar una petición directa de voto a la ciudadanía. Las declaraciones de Sánchez se circunscribieron, a juicio de la JEE, a un acto interno «organizado por y para la militancia», amparado por la libertad de expresión y como actividad propia de los partidos.

No obstante, contra este acuerdo cabe recurso ante la Junta Electoral Central.