La Junta dice que el Gobierno no ha ingresado los fondos para licitar el nuevo Marcelo Nessi

El anterior Gobierno regional aseguró a comienzos del pasado año que la región contaría con un nuevo centro de medidas judiciales de menores y que la previsión era que el nuevo Marcelo Nessi estuviera construido antes de 2026.

La realidad a día de hoy, casi ... dos años después, es que ni se han licitado las obras ni hay fecha para ello, y el Ejecutivo autonómico actual culpa al Gobierno central de la demora. Según la Consejería de Salud, no ha transferido a la comunidad la totalidad de fondos prometidos para el nuevo equipamiento. Aun faltan siete millones de euros y, por eso, no es posible sacar a licitación las obras.

En febrero de 2023, el entonces vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, José María Vergeles, anunció una inversión de doce millones de euros en la construcción del nuevo Vicente Marcelo Nessi. Un nuevo equipamiento que se ubicaría en una parcela propiedad de la Junta de Extremadura en Badajoz, situada junto al actual centro. Indicó que ya se había licitado la redacción del proyecto, que las obras del nuevo edificio se adjudicarían a la lo largo de 2023, «hay que ajustarse a lo que exige el mecanismo de financiación de este proyecto que son los fondos Next Generation», argumentó Vergeles, y que su construcción estaría antes de que finalice 2026.

La diputada socialista Maricruz Buendía preguntó a la directora general de Servicios Sociales, Inclusión, Infancia y Familia, Teresa Angulo, en la última comisión del área celebrada en la Asamblea, por el retraso en la licitación del nuevo Marcelo Nessi. «El anterior Gobierno les dejó 3,5 millones de euros para obras de mejora y 12 millones de euros para el nuevo centro», recordó la diputada socialista a la directora general.

También que el Ayuntamiento de Badajoz había llevado a cabo ya la modificación urbanística precisa para que la construcción fuera posible en la parcela decidida y que, tras un año y medio de gobierno, le tocaba al ejecutivo de María Guardiola «asumir la responsabilidad» y sacar adelante el nuevo Marcelo Nessi.

Los números de Salud

Teresa Angulo no concretó ningún dato respecto a la situación del nuevo equipamiento, pero las cifras que maneja la Consejería de Salud son muy diferentes a las expuestas tanto por Vergeles hace casi dos años como por Buendía hace menos de un mes.

«El Gobierno debería haber ingresado a la Junta 18.611.942,75 euros para dos proyectos: la implantación del sistema extremeño de información de servicios sociales y la construcción de un nuevo centro para la ejecución de medidas privativas de libertad dictadas por los juzgados de menores», detalla el departamento que dirige Sara García Espada. Sin embargo, a día de hoy, «únicamente se han ingresado 11.537.310,41 euros, por lo que faltan 7.074.632,34 que deberían haberse ingresado en enero de 2023».

La consejería concreta que ya se ha licitado el contrato de servicios de 'diseño, desarrollo e implantación del sistema extremeño de información de servicios sociales y generación de la historia social única' por un importe de 6.663.065,07 euros. También se ha ejecutado el contrato administrativo de 'servicio de asistencia técnica para la elaboración de la estrategia de modernización de servicios sociales y generación de la historia social única', por 104.914,11 euros, y se ha adjudicado el contrato de redacción de proyecto para la ejecución de un nuevo centro para la ejecución de medidas privativas de libertad dictadas por los juzgados de menores por importe de 194.335,68 euros. «Por tanto, el proyecto ya se encuentra redactado y a la espera de financiación suficiente para poder licitarlo», resume la Junta.

Pero no es posible porque esa financiación no llega. «La inversión total comprometida asciende a 6.962.314,86 euros y sin el ingreso del resto del dinero pendiente (7.074.632,34 euros) no es posible licitar las obras del nuevo centro para la ejecución de medidas privativas de libertad dictadas por los juzgados de menores, cuyo presupuesto inicialmente previsto ascendía a la cantidad de 11.843.963,57 euros», concluye la Consejería de Salud.

Cabe recordar que el nuevo Marcelo Nessi es un proyecto pendiente en la región desde hace 18 años. El actual tiene 5.055 metros cuadrados y capacidad para medio centenar de plazas, lo que resulta insuficiente para atender la demanda.