La Junta destina nueve millones de euros a la reconversión de viñedos

La Junta destina nueve millones de euros a la reestructuración y reconversión del viñedo en Extremadura, en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PAC), para la campaña 2024/2025. Cantidad que no varía respecto a años anteriores, y que en esta ocasión se reparte en cinco millones para 2024 y cuatro para 2025.

Así lo ha hecho saber el texto del Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicado este martes. Se trata de una línea de ayudas muy demandada y que se otorga mediante concurrencia competitiva. Es decir, que los proyectos mejor valorados serán los que reciban la subvención. En definitiva, el objetivo es facilitar a los agricultores la mejora de sus explotaciones mediante un apoyo económico que les permita hacer frente a los elevados costes que puede suponer el proceso.

Acciones subvencionables

Estas ayudas van dirigidas hacia actividades como reconversiones varietales, replantación con o sin sistema de conducción, replantación de viñedos cuando sea necesario tras el arranque obligatorio por motivos sanitarios o fitosanitarios, y mejoras en las técnicas de gestión de viñedos.

Personas beneficiarias

Es una subvención dirigida hacia viticultores, aunque no podrán acogerse a esta aquellos cuyas solicitudes fuesen aprobadas en años anteriores pero renunciaran a la misma -excepto que hubiesen comunicado su renuncia en el plazo de un mes-; tampoco los que no solicitaron el pago de una operación aprobada, una vez finalizado el plazo establecido por la comunidad autónoma para presentar la solicitud de pago; así como aquellos que no ejecutaran una operación aprobada para la que solicitaron la cuantía.

Estos fondos serán financiados en su totalidad con el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y podrán ser ampliados en función de los derechos reconocidos o los compromisos de ingresos.

El plazo de presentación de solicitud se abrirá mañana y permanecerá abierto hasta el próximo martes, 30 de abril.

