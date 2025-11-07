HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente El juicio al hermano del presidente del Gobierno y Gallardo será del 9 al 14 de febrero
El río Ambroz con ceniza arrastrada tras las lluvias, a su paso por el barrio judío de Hervás. Hoy

La Junta defiende su actuación para garantizar el agua potable en los pueblos de los incendios

El arrastre de ceniza a los ríos tras las intensas lluvias está amenazando al suministro de municipios del norte de Cáceres

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:59

Comenta

Las intensas lluvias en el norte de Cáceres han provocado el arrastre de ceniza a los ríos tras los incendios de este verano. Los cauces teñidos de negro ... amenazan al abastecimiento de agua en los municipios y la Junta defiende su actuación para garantizar el suministro a los vecinos de las zonas afectadas.

