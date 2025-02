La Junta tendrá que defender ante el Gobierno el decreto del litio

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este viernes el anuncio de un acuerdo entre la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez García, y la ... consejera de Hacienda y Administración Pública de Extremadura, Pilar Blanco-Morales Limones, para iniciar «negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas en relación con el Decreto Ley 5/2022 de 31 de agosto, por el que se establecen medidas urgentes necesarias en la regulación del aprovechamiento de recursos minerales de litio en Extremadura», el conocido como decreto del litio.

Las discrepancias obedecen a que, según el Gobierno de España, Extremadura carece de competencias para legislar en esa materia. El presidente Guillermo Fernández Vara se mostró «convencido» de que la Junta tiene la razón y dijo que esta convocatoria «es algo que es habitual».

«Cuando aprobamos esa ley la hicimos absolutamente convencidos de que esto iba a pasar, pero también absolutamente convencidos de que tenemos la razón», dijo, y aseguró que «si no fuera así no se habría puesto en marcha el impuesto bancario, el impuesto sobre la transmisión de energía, el impuesto sobre solares sin edificar porque nos decían en Madrid que no teníamos competencia para eso, y el Tribunal Constitucional nos acabó dando la razón».

«Estamos convencidos de que tenemos la razón, y como estamos convencidos hacemos lo que creemos que defiende más los intereses de Extremadura. Y si nosotros creemos que somos los que tenemos competencia para autorizar o no una explotación minera y queremos que nadie pueda hacer una explotación minera sin que la primera explotación se haga aquí pues lo llevamos a una ley, porque es nuestra competencia», incidió el presidente.

«Nuestra competencia nos la da el Estatuto de Autonomía, que es una ley aprobada por el Congreso de los Diputados, del máximo rango, y ahí pone que la competencia es nuestra... Pues si es nuestra, ejercemos nuestra competencia. ¿Que el Gobierno no está de acuerdo? Pues ya discutiremos donde hay que discutir, donde se resuelven estas cosas», concluyó Fernández Vara.