La Junta dará 2.500 euros para contratar conductores profesionales no comunitarios

La Junta de Extremadura concederá ayudas a las empresas de transporte de la región para que puedan incorporar a sus plantillas a trabajadores extracomunitarios ante ... la falta de profesionales cualificados en la comunidad. Es una de las propuestas recogidas en el proyecto de Presupuestos autonómicos del próximo año, con la que el Gobierno regional espera generar 200 contrataciones.

El texto articulado de la ley recoge que durante el año 2025 la Junta aprobará ayudas directas a empresas extremeñas del sector de transporte por carretera para fomentar la contratación de conductores no comunitarios. La subvención financiará los trámites necesarios para la obtención de los permisos y la documentación necesaria para que puedan desarrollar en España esa labor profesional. Como requisito, se requerirá que los nuevos empleados se empadronen en una localidad de menos de 5.000 habitantes durante al menos un año. De esa forma, además de ayudar al sector a paliar la falta de mano de obra se pretende contribuir a combatir la despoblación de las zonas rurales de la región. Sin olvidar el retorno de fondos a la Administración regional a través de impuestos como el IRPF y el IVA.

La intención es conceder 2.500 euros por contratación. La documentación que acompaña al proyecto de cuentas del 2025 señala que la Consejería de infraestructuras prevé destinar a esta línea 500.000 euros en los próximos dos años. Con ello se podría incorporar a 200 conductores.

La memoria de los Presupuestos de 2025 señala que en los últimos años se ha incidido en la formación de conductores a través del Sexpe, a lo que se ha sumado recientemente una línea específica para financiar la obtención de los permisos de conducir para profesionales. Pero estas medidas resultan insuficientes ante las necesidades planteadas por el sector, por lo que se necesitan otras acciones.

La Junta recoge que existen acuerdos históricos entre España y algunos países latinoamericanos para habilitación de permisos de trabajo. En esa línea, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el de Transportes y el del Interior firmaron en 2023 un acuerdo de colaboración en materia de tramitación de autorizaciones para nacionales de terceros países que desean trabajar en el sector del transporte terrestre en España con el objetivo de facilitar los trámites administrativos.

Los extranjeros que quieran trabajar como conductores en España deben contar con el certificado de aptitud profesional (CAP), permiso de conducción tipo C (camiones) o D (autobuses) y una autorización que habilite para trabajar en el país.

Actualmente se permite la contratación de personas extranjeras no comunitarias que no dispongan previamente de CAP válido en España y que no residan en el país, pero para eso es necesario cumplir una serie de requisitos y unos plazos para conseguir la obtención de los permisos, con el consiguiente coste.

Con las nuevas ayudas el Gobierno extremeño pretende suavizar los obstáculos administrativos que puede implicar la incorporación de trabajadores para el transporte de viajeros y mercancías por carretera, financiando parte de los trámites.

La memoria económica de esta medida señala que el coste estimado por la tramitación de los permisos de cada conductor no comunitario asciende a 5.000 euros. Esto incluye los gastos de obtención del carné de conducir, con clases teóricas y prácticas, la adquisición del CAP, traslados desde su país de origen y tramitación del permiso de trabajo, entre otras cuestiones. De ese modo, con la subvención de la Junta de Extremadura se cubriría el 50% de los costes para las empresas de la región.

1.500 trabajadores

Para justificar esta medida la Consejería de Infraestructuras señala que el sector ya ha alertado sobre la ausencia de profesiones preparados y las dificultades que puede suponer para las empresas de la región la previsión de jubilaciones de los próximos años.

La Asociación Empresarial del Transporte de Extremadura, Asemtraex, que agrupa a 600 empresas de la región, estima que necesitará 1.500 conductores en el próximo lustro, 300 al año, para cubrir las jubilaciones de un sector cuyos empleados superan en la mayoría de los casos los 50 años. La necesidad de mano de obra ha llevado a buscar trabajadores en países como Perú y Marruecos, con el consiguiente coste.

En este sentido, la Consejería de Infraestructuras menciona estudios sobre las previsiones de jubilaciones en el sector. En concreto, según datos de la Dirección General de Tráfico, de los 235.000 conductores que tienen permiso de conducir de las categorías C y C+E (camión con remolque), casi 32.000 tienen entre 60 y 64 años, 40.000 tienen entre 55 y 59 años y unos 42.000 tienen entre 50 y 54 años. Es decir, el 72% pasa de 50 años, con lo que en quince años «no habrá relevo generacional, dado que los jóvenes no se están incorporando al sector del transporte».

La memoria del proyecto de cuentas añade que se calcula que el porcentaje de empresas españolas de transporte que están teniendo dificultades de cobertura de puestos vacantes se sitúa en más del 20%, con una demanda actual de entre 15.000 y 20.000 conductores de camión. Un problema que afecta a otros países, ya que un informe de la Organización Mundial del Transporte pone de manifiesto la existencia de más de 3.000.000 de puestos de trabajo de conductor profesional de camión vacantes.

Infraestructuras cita también la inclusión de esta categoría profesional en el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en concreto para los conductores-operadores de grúa.