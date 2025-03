La Junta creará una tarjeta monedero para ayudar a familias desfavorecidas

La Junta de Extremadura pondrá en marcha el próximo año un programa de lucha contra la privación material severa que incluirá una iniciativa novedosa, la ... creación de una tarjeta monedero que permita a las personas necesitadas realizar compras en lugar de recurrir al reparto de alimentos u otros productos. La previsión de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales es llegar a 20.000 usuarios.

Este programa está enmarcado en la Estrategia Europea y Estatal de Lucha contra la Pobreza y está financiado por el Fondo Social Europeo Plus. A comienzos de este año se fijaron las bases comunes de actuación y la asignación para las comunidades autónomas. A Extremadura le corresponden algo más de 15,5 millones de euros que se repartirán en tres anualidades, aunque la previsión de implementación llega hasta el año 2029. El proyecto de Presupuestos para 2023 ya recoge la primera de estas partidas con una dotación de cerca de 5,2 millones de euros. La presentación elaborada por la Consejería de Hacienda señala que la tarjeta monedero contará con una cuantía de dos millones de euros.

Sanidad y Servicios Sociales explica que este programa se basa en un sistema de concesión de titularidad de una tarjeta, como ayuda económica, a través de la cual el beneficiario podrá adquirir en establecimientos comerciales bienes básicos referidos a alimentación, higiene y aseo personal, calzado, vestido, medicamentos y productos sanitarios. La iniciativa está dirigida a personas y unidades familiares en situación o riesgo de pobreza y exclusión social, en su mayoría con niños y jóvenes menores de edad a su cargo.

La previsión es que la prescripción de la ayuda se llevará a cabo mediante la derivación del profesional de referencia de los servicios sociales de atención social básica, previa valoración y emisión del informe social, tal como se hace con otros programas.

La Junta añade que este proyecto viene a sustituir la tradicional entrega de alimentos por parte de entidades de caridad por la concesión de una ayuda económica materializada en tarjeta monedero que sea gestionada por los servicios sociales de los ayuntamientos. De esa forma, está alineado con la estrategia europea, que plantea que la provisión de recursos para personas necesitadas se realice de manera indirecta y a través de sistemas normalizados que eviten la estigmatización.

Sanidad y Servicios Sociales apunta que el importe de la ayuda aún se está estudiando. La previsión es atender con este programa a alrededor de 20.000 personas, entre titulares de la tarjeta y miembros de la unidad familiar, que se encuentran en situación de pobreza severa.

80.000 en Extremadura

Los datos de pobreza se obtienen de la Encuesta de Condiciones de Vida. El citado reparto de fondos se hizo con la publicación del pasado año, pero desde junio se cuenta con información actualizada para 2022.

De entrada, hay que partir de la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social Arope (por sus siglas en inglés, At Risk Of Poverty or social Exclusion), que se creó en 2010 para medir la pobreza relativa en Europa.

La tasa Arope refleja el porcentaje de población que está al menos en alguna de estas tres situaciones: riesgo de pobreza, carencia material y social severa y baja intensidad en el empleo.

En 2021 se ha introducido un cambio metodológico. Uno de los indicadores que ha cambiado es el relativo a carencia material y social severa. Una persona se encuentra en esa situación si declara tener carencia en al menos siete de trece elementos que se preguntan en la encuesta. De ellos, siete se refieren a las condiciones del hogar y pretenden saber si el entrevistado no puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año; una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días; mantener la vivienda con una temperatura adecuada; disponer de un automóvil; no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (de 700 euros); ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos en los últimos doce meses y no puede sustituir muebles estropeados o viejos. Los otros seis se centran en si la persona no puede permitirse sustituir ropa estropeada por otra nueva; tener dos pares de zapatos en buenas condiciones; reunirse con amigos o familia para comer o tomar algo al menos una vez al mes; participar regularmente en actividades de ocio; gastar una pequeña cantidad de dinero en sí mismo y disponer de conexión a internet.

El porcentaje de población española en situación de carencia material y social severa en 2021 se situó en el 8,3%, dos décimas menos que en el año anterior. La tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (Arope) es del 27,8%, ocho décimas más que en 2020.

En Extremadura el indicador Arope se situó en el 38,7%, el más alto de las comunidades autónomas junto con Andalucía y siete décimas más que en 2020. La población con carencia material y social severa también subió, hasta un 7,6% (dos décimas más que el año anterior), aunque está por debajo de la media nacional. Eso supone unas 80.000 personas en la región.