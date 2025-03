La Junta convocará oposiciones para 1.836 plazas en su nueva oferta de empleo

Oferta pública de empleo de la Junta de Extremadura, 1.836 plazas de la convocatoria del año 2024. El Gobierno regional aprueba las oposiciones para ... sus tres ámbitos (Administración general, Educación y Sanidad) y lo hace con una oferta que es calificada como insuficiente de forma genérica por los sindicatos. Sobre todo por la escasez de empleos, subrayan en Educación, con apenas 270 plazas para las oposiciones previstas el próximo año en Secundarias y algunas especialidades de Formación Profesional.

Son menos incluso que las anunciadas inicialmente, hace poco más de un mes, por el Ejecutivo extremeño por boca de la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, que situó en 279 plazas las que se sacarían a concurso para el próximo verano.

Los 1.836 puestos correspondientes en total a la convocatoria de 2024 se distribuyen entre 1.067 para Sanidad (38 de promoción interna), las mencionadas 270 en Educación, y 499 en Administración general, de las que 60 son de promoción interna. Como es habitual, la Administración regional tiene tres años de límite, hasta 2027 en este caso, para desarrollar las oposiciones una vez aprobada la convocatoria de 2024.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, expuso en la mañana de este miércoles que esas plazas se ajustan a las necesidades reales de la Junta para «redundar en lo importante, en que se presten los servicios en mejores condiciones para los ciudadanos extremeños» en todos los ámbitos dependientes de la Administración regional.

Las cifras se han validado en la mesa general de Función Pública con las críticas de los sindicatos por la escasez de la oferta pública de empleo. Sobre todo por no cubrir la tasa de reposición siquiera en el ámbito educativo competencia de la Junta de Extremadura.

El cálculo de la tasa de reposición en Educación tras contabilizar el número de personas fallecidas y el número de jubilaciones forzosa por edad, por incapacidad o voluntaria por cumplir 60 años y 30 años de servicio suponen 497 plazas.

Tras el ajuste de plantilla de los cupos realizado por especialidad en las que se han producido esas bajas citadas, la tasa de reposición aprobada ha quedado en 270 plazas, 9 menos de las que anunció la propia consejería de Educación el pasado 30 de octubre a los medios de comunicación y a los sindicatos docentes.

«No estamos de acuerdo y no aprobamos que ni siquiera en Educación se haya acogido al 120% posible de la tasa de reposición. Y no podemos valorar por qué no lo ha hecho la Junta porque no tenemos datos que lo expliquen», manifestó a HOY Benito Román, presidente de CSIF Extremadura.

Román consideró la oferta pública de empleo de la Junta «totalmente insuficiente». Una convocatoria que «viene lastrada» por una tasa de reposición que no hace que las plantillas tengan los recursos que necesitan, subrayó el presidente regional de CSIF.

Mientras, María de los Ángeles Rodríguez, secretaria de Acción Sindical y Área Externa de UGT Extremadura, criticó que la oferta sigue condicionada por las tasas de reposición, que desde 2012, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, han generado temporalidad en las administraciones.

Discrepancias

UGT recordó que existe un compromiso en los Presupuestos Generales del Estado para eliminar estas tasas, pero denunció que en Educación, sólo se oferta el 54% de las tasas de reposición.

Por su parte, el coordinador del Área Pública de CC OO, Manuel Nicolás Molina, señaló que su sindicato tiene «sentimientos encontrados», ya que la Junta les dijo que la tasa de reposición fijada impide hacer una oferta de empleo más ambiciosa, pero «le faltan datos» para hacer una valoración real.

«No nos han traído (datos) a la mesa, más allá de decirnos los cinco minutos antes de entrar las bajas que hemos tenido en la Administración. Por tanto, no podemos cuantificar si ese 110% o ese 120% se corresponde en realidad con las bajas que ha habido por parte de la administración», aseguró.

Además Molina apuntó que hay una «cierta incoherencia» a la hora de que la Junta de Extremadura se queje sobre la tasa de reposición que está impuesta y en ámbitos como el educativo, donde se puede llegar incluso al 110% o 120%, se haga uso de una tasa de reposición menor.