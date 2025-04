La Junta construirá la rampa para que Luis pueda salir de su casa

No será de manera inminente, pero la intención de la Junta de Extremadura es construir una rampa de acceso al bloque en el que reside ... Luis Ávila Vega y ayudarle de este modo a que pueda salir de casa.

Este vecino de 76 años reside desde hace más de veinte en una vivienda social propiedad de la Junta de Extremadura, en la avenida Dolores Ibarruri de Plasencia. Su piso de alquiler es un bajo situado a poco más de diez pasos del portal del bloque, pero desde hace cinco meses Luis está confinado en su casa.

Los problemas de su pierna derecha obligaron a su amputación y desde entonces no puede salir a la calle porque con su silla de ruedas no puede bajar las escaleras de acceso al bloque. Es el motivo por el que solicitó a la Junta que las sustituyera por una rampa. «De eso hace tres meses y seguimos esperando», lamenta Faustina, su mujer. «Lo hemos pedido a la Junta porque es la propietaria de nuestra vivienda, cuyo alquiler pagamos puntualmente, pero no tenemos respuesta». Asegura que «de vez en cuando me paso por las oficinas que tienen aquí, en Plasencia, para ver cómo va mi solicitud, porque la desesperación de mi marido va a más, la casa se le cae encima, pero me dicen que enviaron la petición a Mérida y que no saben más».

Los pasos dados

La Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda asegura que se está trabajando en la petición planteada por este matrimonio de Plasencia, con el objetivo de solventar su problema. «El 17 de octubre el técnico de zona ya había visitado el inmueble y elaboró un informe, analizando las circunstancias y la viabilidad y posible ubicación de la rampa de acceso al portal», explica.

Además, «desde la Junta de Extremadura se han puesto en contacto con la comunidad de propietarios (ya que la Junta es propietaria solamente de una parte de las viviendas, el resto son propiedad de particulares)», y el pasado viernes, el 10 de enero, «llegó la comunicación a la consejería, fijando la junta extraordinaria de propietarios para el próximo día 2 de febrero, al objeto de aprobar la actuación».

Desde la Junta también se indica que el Ayuntamiento de Plasencia se ha interesado igualmente por la situación de este matrimonio. «Todas las administraciones están trabajando en este asunto», dice la consejería.

Luis y Faustina reclama al Gobierno regional celeridad en la tramitación administrativa de una «obra menor para la Junta pero muy importante y necesaria para nosotros, porque nos permitiría recuperar un poco la vida que teníamos», expone Faustina. «Es muy duro sentir que tu casa se convierte en tu cárcel», dice Luis. «Son cinco escalones que están suponiendo un calvario para ambos».