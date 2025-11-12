La Junta confirma ocho focos de gripe aviar en aves silvestres de Extremadura

La gripe aviar preocupa en Extremadura y la prioridad es que el patógeno no entre en las granjas y contagie a las aves domésticas. ... La Junta de Extremadura confirma que en los «últimos meses ha habido ocho focos» en aves silvestres.

Somos una importante zona de paso migratorio de aves que en estos momentos están viajando hacia África o vienen a pasar el invierno en la península», explica Alfonso Marzal, catedrático de Zoología en la Universidad de Extremadura y director del Laboratorio de Enfermedades Zoonóticas Emergentes. Otro factor que explica el repunte de casos en las últimas semanas es la bajada de las temperaturas.

Pavos sacrificados

El primer foco de influenza aviar de alta patogenicidad H5N1 en aves de corral de esta temporada 2025-2026 en España se notificó precisamente en Extremadura, obligando al sacrificio de al sacrificio de 12.000 pavos. Hasta el momento se han registrado 14 focos en territorio nacional, seis de ellos en gallinas ponedoras de la provincia de Valladolid, según los últimos datos que maneja el Ministerio de Agricultura. Ahora preocupa el aumento de la prevalencia en aves silvestres por el posible contagio, por ejemplo, a las gallinas. Marcelino Cardalliaguet, delegado de SEO Birdlife en Extremadura, cita la muerte masiva de aves en la laguna de Gallocanta, en Aragón, con la pérdida de unas 900 grullas. «Es un descansadero tras el paso de los Pirineos, y a partir de ahí muchas de esas aves se reparten por toda la península».

Gallineros cerrados

Para prevenir la propagación del patógeno, desde este pasado lunes, el Ministerio de Agricultura decretó el confinamiento de las aves de corral en 99 municipios extremeños. Eso se traduce en que cualquier persona con un gallinero debe tener sus gallinas a cubierto, para imposibilitar el contacto con pájaros infectados.

Avisar al 112

La gripe aviar es una enfermedad de declaración obligatoria y cuando alguien encuentra un animal muerto o enfermo con sospecha del virus debe comunicarlo a los «servicios veterinarios oficiales de la Junta, a los agentes del Medio Natural o al ayuntamiento, indica la Consejería de Agricultura. Para ello lo más directo es avisar al 112. A partir de ahí, los cadáveres tienen que ser retirados con seguridad y la Junta se encarga de enviar las muestras al Laboratorio Central de Veterinaria de Algete.

Además de este tipo de control sanitario, la UEx realiza una vigilancia activa sobre poblaciones de aves que pueden ser susceptibles o peligrosas de transmitir el virus. El catedrático Alfonso Marzal examina con su equipo a pájaros que aparentemente están sanos y pueden «ser especies puente entre las aves de corral y otras muy susceptibles de transmitir la enfermedad, como los gansos, patos u ocas». Entre las especies puente en las que se enfoca la vigilancia del Laboratorio de Enfermedades Zoonóticas de la UEx figuran el gorrión, el avión común o el estornino. «Pueden estar en contacto con las ánades, y luego acudir a comer el pienso de las aves de corral y dejar allí sus excrementos. Los mirlos, por ejemplo, se mueven de un sitio a otro, y pueden vectorizar el virus».

Por otro lado, ante la presencia de aves acuáticas en parques y zonas verdes de municipios de la región, como Badajoz, Marzal hace un llamamiento a la responsabilidad y pide «sentido común» a la población. Recomienda no alimentar a esos animales, lavarse bien las manos y no dejar sueltas a las mascotas para evitar que entren en contacto con excrementos de pájaro.

No malipular animales muertos

En este mismo sentido, autoridades y organizaciones como SEO Birdlife recomiendan no entrar en contacto directo ni manipular a los animales. En caso de detectar aves muertas o enfermas, se debe avisar inmediatamente al 112 para que las autoridades coordinen el tratamiento y envío de las muestras al laboratorio de referencia.

SEO Birdlife solicita a la Junta medidas urgentes por los focos detectados en aves silvestres. «Extremadura es una zona de alto riesgo por la cantidad de aves acuáticas que recibimos en nuestros más de 200 humedales», indica Cardalliaguet.

Según sus datos, la región recibe el 85% de las grullas que vienen a la península y que «potencialmente pueden acabar provocando focos». Los socios y colaboradores de SEO Birdlife están reportando la presencia de aves muertas con sospechas de gripe aviar, sobre todo en humedales. Uno de los últimos casos, pendiente de confirmación, son dos grullas halladas en el embalse de Los Canchales.

Esta organización ha pedido una reunión con la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, y solicita a la Administración regional un programa de vigilancia activo. «Se debe contar con medios suficientes para retirar el máximo número de cadáveres para reducir el riesgo de expansión del virus, así como un protocolo de eliminación segura de esos restos». En este mismo sentido, el Ministerio de Agricultura recuerda que las comunidades autónomas tienen las competencias en Sanidad Animal y, por tanto, pueden determinar otras medidas complementarias para reforzar la protección y evitar la propagación.

«Ahora mismo tenemos un goteo de casos, pero si se produce una expansión incontrolada del virus podemos encontrarnos con miles de cadáveres», señala Marcelino Cardalliaguet en referencia a otro riesgo potencial: la transmisión a través de aves necrófagas.

En cuanto a la posible enfermedad en humanos, los expertos coinciden en que se trata de un contagio muy poco frecuente. «De junio a septiembre se han reportado 13 personas infectadas por el virus de la gripe aviar en Europa», señala Alfonso Marzal, siendo doce de los afectados personas con una «exposición muy prologada con las aves».

Pero como toda medida de prevención es poca, a quien tenga que limpiar excrementos de aves, le aconseja usar mascarilla o guantes. «De esta manera te proteges de la gripe aviar y de cualquier otro patógeno u hongo».

Cadena alimentaria «garantizada»

Por su parte, el catedrático emérito de Salud Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, Juan José Badiola, también envía un mensaje tranquilizador. Considera que los casos remitirán «en dos, máximo tres semanas», ya que las aves migratorias que transmiten el virus habrán dejado «ya la península ibérica camino a África», y ha querido tranquilizar a los consumidores al asegurar que no afectará a la cadena alimentaria y que los huevos y la carne de ave son seguros.

Mesa redonda

Para abordar la situación sanitaria provocada por la gripe aviar en Extremadura, el lunes se celebra una mesa redonda en el Colegio de Médicos de Badajoz. Allí harán sus aportaciones el catedrático Alfonso Marzal; el presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz, José Marín Sánchez Murillo; la doctora en Medicina experta en Microbiología María del Carmen Pazos Pacheco; la infectóloga y profesora de la Facultad de Medicina de la UEx Antonia Calvo Cano; y el jefe de Sanidad Animal de la Junta, José Antonio Rodríguez Correa. «Este encuentro es un ejemplo de cómo debe enfrentarse un problema de este tipo: poniendo en común el conocimiento de los biólogos, infectólogos, microbiólogos y veterinarios, es decir, a quienes estudian la sanidad animal y la sanidad humana», apostilla Marzal.