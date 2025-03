La Junta condiciona al déficit el pago de la deuda de 2020 con los empleados públicos

El Gobierno regional condiciona a la evolución del déficit de este año el pago de la deuda reconocida con los empleados públicos del sector autonómico ... por la subida salarial que no se llevó a efecto en el año 2020. Entre otras cuestiones, recalca que la Administración estatal ha generado una deuda de 160 millones por no actualizar las entregas a cuenta del sistema de financiación en 2024.

El secretario general de Presupuestos de la Junta, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha señalado en una comparecencia en la Asamblea de Extremadura que el Gobierno regional mantiene el compromiso de abonar la cantidad pendiente de 2020, que asciende a cerca de 25,1 millones de euros. «Vamos a pagar», ha afirmado. «Pero vamos a ver cuáles son las circunstancias para ver cuándo se puede pagar».

Como ha recordado, la subida de 2020 forma parte del acuerdo de revisión salarial firmado entre el Gobierno central y los sindicatos más representativos. Para ese año el incremento se fijó en el 2%, pero la Junta de Extremadura sólo decidió su aplicación para el mes de diciembre. Por tanto, no se abonó de enero a noviembre.

Hernández Carrón ha recalcado que la Junta puso dos condiciones para ese pago, según un acuerdo del Consejo de Gobierno: alcanzar la estabilidad presupuestaria y llegar a un acuerdo con los sindicatos. Pero ha recordado que en 2020 se suprimieron las reglas fiscales y que además la región cerró 2021 con un superávit de 49 millones de euros, por lo que la primera condición se cumplió. Sin embargo, no se dio el paso de reconocer y pagar la deuda.

Tras la llegada del nuevo Gobierno regional de PP y Vox, la Ley de Presupuestos autonómicos de este año recoge en una disposición adicional el compromiso de convocar la mesa general de negociación para cuantificar las pérdidas retributivas sufridas por los empleados públicos por el impago del incremento salarial del 2% durante once meses del año 2020, así como fijar los plazos para su abono.

El pasado 20 de febrero, apenas dos semanas después de la entrada en vigor de los Presupuestos de 2024, el Gobierno regional convocó la mesa de negociación y mostró su compromiso de abonar una deuda que asciende a 25,1 millones de euros. Hernández Carrón ha especificado que 8,2 millones corresponden al SES, otros 8,2 al sector docente, 6 a Administración general, algo más de 1 millón son del sector público autonómico y los entes independientes (como la Asamblea de Extremadura) y 1,5 millones de la Universidad de Extremadura.

Pero el Gobierno regional no aclaró en febrero cuándo se haría ese pago, ni siquiera si podría ser este año. El secretario general de Presupuestos mantiene esa tesis y ha indicado que hay condicionantes a tener en cuenta.

Dependerá del déficit

En primer lugar, ha recordado que este año vuelven las reglas fiscales de déficit, deuda y regla de gasto; y que el Gobierno regional acordó en 2020 que el pago de la deuda dependería del equilibrio presupuestario. El nuevo Ejecutivo autonómico ha aprobado unas cuentas con déficit cero, por lo que espera lograr ese objetivo. Pero Hernández Carrón ha señalado que para ello será necesario disponer de todos los ingresos y sin embargo el Gobierno aún no ha actualizado las entregas a cuenta (anticipos mensuales) del sistema de financiación para este año. Como no hay Ley de Presupuestos del Estado para 2024, se han prorrogado las cuentas de 2023, con lo que no se está aplicando una subida estimada en más de 300 millones para el presente ejercicio. De ese modo, ha apuntado que de enero a junio se ha generado una deuda de unos 160 millones de euros.

Junto a esto, ha señalado que aún no se ha aprobado la subida salarial para este año y que tampoco hay un acuerdo sobre la forma en que se aplicarán las reglas fiscales este año.

Pese a estos problemas, ha recalcado que el Gobierno regional está cumpliendo con las subidas salariales pactadas por los ejecutivos de Pedro Sánchez y Fernández Vara, que han supuesto un desembolso de más de 26 millones en 2023 y que pasarán de 69 millones en 2024.

Hernández Carrón ha respondido de esta forma a una pregunta del diputado socialista y exconsejero José María Vergeles, quien ha afirmado que el Gobierno anterior quería pagar la subida de 2020, pero que las circunstancias en su momento lo impidieron. Para ello, ha señalado al secretario general de Presupuestos que en su repaso de los hechos ha omitido que en ese año se produjo la pandemia de covid que condicionó el gasto público.

Vergeles considera que con su respuesta el secretario general de Presupuestos «ha sembrado más dudas a los empleados públicos», ya que el Gobierno regional sigue sin aclarar de dónde saldrá el dinero necesario, cuál será el calendario de pago y cómo se abonarán esos 25 millones de euros.