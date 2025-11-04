La Junta calcula que la carretera con tres carriles de Jerez a Alconera costaría 100 millones

100 millones, por un lado, y 70 por el otro. La Junta de Extremadura traslada las previsiones de coste de dos posibles infraestructuras viarias en ... el suroeste extremeño. Alrededor de 100 millones es lo que costaría hacer una carretera de 2+1 (tres carriles) entre Jerez de los Caballeros y el entorno de Zafra. No sería hasta Zafra sino hasta el vecino pueblo de Alconera. Y 70 millones sería que lo valdría hacer una nueva autovía que ha sacado como previsión la Consejería de Infraestructuras y Transporte y de la que no se había hablado hasta ahora: entre Alconera y el enlace con la A-66 o autovía de la Plata.

Son dos proyectos puestos sobre la mesa para intentar satisfacer las históricas demandas de una conexión más digna y sobre todo seguras y rápidas que la actual entre Jerez y Zafra, dos municipios clave del suroeste extremeño, conectados ahora por dos carreteras autonómicas, la EX-101, desde Zafra hasta el cruce de la cementera de Alconera, y la EX-112. Ambas soportan mucho tráfico pesado y su pavimento se encuentra en pésimo estado, sobre todo entre las proximidades de Burguillos del Cerro y Siderúrgica Balboa, a seis kilómtros de Jerez. Además, incluye el paso obligado por dos travesías, una especialmente tortuosa, la de Burguillos.

Lo que queda aparcado por parte de la Consejería de Infraestructuras es una autovía entre Zafra y Jerez: costaría entre 350 y 400 millones. Esta autovía es un viejo proyecto que sacó Juan Carlos Rodríguez Ibarra en 2005 en un debate sobre el estado de la región. Se iba a desarrollar un plan extraordinario de inversiones por parte de la Junta de 700 millones y dentro de esos estarían los reservados para la Zafra-Jerez. El Ejecutivo regional de entonces incluso dio fecha: estaría lista la autovía para 2011, 2012 a más tardar. Pero llegó la gran crisis y también algunas demandas judiciales que tumbaron parte del trazado elegido y no hubo rastro de la añorada vía Zafra-Jerez. No se llegó a aparcar oficialmente pero no arrancó. El último coste oficial que se apuntó era de 220 millones.

Con Guillermo Fernández Vara en su última legislatura de gestión se desatascó una mejora efectiva de la comunicación pero dejando de lado la opción de autovía. Se haría una vía de 2+1, esto es, tres carriles. Una carretera de 2+1 es un híbrido entre carretera habitual y una autovía. Tienen doble sentido de circulación con tres carriles disponibles. El central se habilita como carril de adelantamiento en una u otra dirección de manera alterna con intervalos regulares e independientes separándolo del sentido contrario de la circulación mediante una mediana continua.

Ampliar Firme en mal estado cerca de Burgillos, en la EX-112. T. R.

Esa actuación de tres carriles incluía también dos circunvalaciones, las de Burguillos y Brovales, que evitaría pasar por sus travesías. Estaba pendiente de redactar el proyecto y sacar a concurso la obra antes de las elecciones regionales de mayo de 2023. El coste ascendía a 62,7 millones.

Pero llegó el PP a la Junta y desempolvó otra vez el proyecto de autovía de Zafra-Jerez. Verbalmente. En la práctica no se hizo nada, ni siquiera gastar los 50.000 euros previstos en los Presupuestos regionales para iniciar el estudio informativo de la autovía entre los dos municipios. Finalmente en octubre pasado, el Gobierno de María Guardiola desechó el proyecto global de autovía Zafra-Jerez, dejando la idea de autovía entre Alconera y la conexión con la Autovía de la Plata, mientras recuperaba el 2+1 en gran parte del trayecto, hasta Jerez.

Así lo explicó el consejero de Infraestructuras, Manuel Martín Castizo, en una visita a Jerez el pasado 24 de octubre después de anunciarse que no se contemplaba por el Gobierno regional una autovía Zafra-Jerez. «Se trata de una solución realista y lo más inmediata posible a esta infraestructura», dijo Castizo en referencia a la conexión viaria actual entre las dos grandes poblaciones del sur regional.

Pero ahora hay convocatoria de elecciones y de nuevo se produce un parón administrativo porque además no hay nuevos presupuestos. En el presentado hace un mes de cara a 2026 se incluían partidas para licitar los proyectos de la parte que incluye un tercer carril, así como las circunvalaciones en las localidades de Burguillos y Brovales, y también la licitación del estudio informativo de la futura autovía entre Alconera y la A-66, se dijo por la Consejería.

En todo caso, lo que no debe haber marcha atrás es en el anuncio de que a lo largo de este mes de noviembre se van a licitar las obras para la mejora del firme de EX-112, en el tramo que va de Jerez de los Caballeros hasta la conexión con la EX-101, por un importe de 8 millones de euros. «Era prioritario actuar en esa vía y lo vamos a hacer de manera inmediata», expuso Castizo en Jerez.