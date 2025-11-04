HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Martín Castizo, en Jerez de los Caballeros el pasado 24 de octubre. HOY

La Junta calcula que la carretera con tres carriles de Jerez a Alconera costaría 100 millones

La Consejería de Infraestructuras estima que una autovía entre ese municipio del entorno de Zafra y la A-66, proyecto que defiende, valdría unos 70 millones

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:04

100 millones, por un lado, y 70 por el otro. La Junta de Extremadura traslada las previsiones de coste de dos posibles infraestructuras viarias en ... el suroeste extremeño. Alrededor de 100 millones es lo que costaría hacer una carretera de 2+1 (tres carriles) entre Jerez de los Caballeros y el entorno de Zafra. No sería hasta Zafra sino hasta el vecino pueblo de Alconera. Y 70 millones sería que lo valdría hacer una nueva autovía que ha sacado como previsión la Consejería de Infraestructuras y Transporte y de la que no se había hablado hasta ahora: entre Alconera y el enlace con la A-66 o autovía de la Plata.

