La Junta busca plaza para los 30 menores de Canarias a los que se comprometió a acoger

Extremadura aceptó en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrada el pasado 10 de julio en Tenerife, el reparto de menores migrantes no acompañados, ... para contribuir así a aliviar la saturación que sufre la red de acogida de Canarias. La Junta dio el visto bueno al reparto propuesto por el Gobierno y asumió ser, junto con Cataluña, Madrid y Andalucía, la comunidad que más menores acoja. Son 30 los que ha aceptado y a los que ahora les busca alojamiento.

«Desde la consejería estamos estudiando las distintas opciones que puede haber para tener las plazas disponibles, para así cumplir nuestro compromiso de solidaridad con Canarias», indican desde el departamento que dirige Sara García Espada.

No obstante, por el momento, ni los menores han llegado ni hay fecha prevista para su traslado desde Canarias a la comunidad, según señala también la Consejería de Salud, al frente de una red de acogida de menores con una ocupación por encima del 90%. De ahí que se esté estudiando cómo conseguir las plazas disponibles que se requieren.

Aunque sobre el papel existen. Según los últimos datos facilitados al respecto por el departamento de García Espada, la comunidad dispone de 358 plazas, repartidas entre los siete centros de acogida y los 18 hogares que hay en las dos provincias, y suma 323 menores acogidos, de los que 74 son menores migrantes no acompañados. Dispone por tanto solo de 35 plazas libres en la actualidad y en cumplimiento de la propuesta del Gobierno, que ha aceptado, debe acoger a 30 de los 347 menores de Canarias que llegarán también al resto de comunidades autónomas.

Con esta acogida, como defendió la consejera de Salud tras la reunión de Tenerife, «la Junta de Extremadura reitera su compromiso de solidaridad ante una necesidad vigente y vital como son los menores migrantes no acompañados, y acepta la recepción en este 2024».

Un compromiso que también mantuvieron el resto de comunidades autónomas, salvo Cataluña que se abstuvo, votando a favor del reparto voluntario de niños y adolescentes y motivo por el que el PP se ha quedado al frente de gobiernos en solitario en las cinco comunidades en las que gobernaba en coalición con Vox, como es el caso de Extremadura. Al día siguiente de la aceptación del reparto, Santiago Abascal cumplió la amenaza lanzada en los días previos y rompió con el PP. Vox ha pasado a la oposición y María Guardiola gobierna en solitario, aunque mantiene en su Ejecutivo, al frente de Gestión Forestal y Mundo Rural, al consejero Ignacio Higuero, que ha abandonado Vox en desacuerdo con la ruptura.

Pero con la llegada de estos 30 menores la Junta está casi forzada a ampliar de nuevo las plazas disponibles, restarían solo cinco por cubrirse y es preciso que exista disponibilidad para poder dar respuesta a cualquier situación sobrevenida, como tuvo que hacer el pasado abril, cuando aprobó un contrato de emergencia para sumar ocho plazas más. Una contratación que acabará el próximo diciembre y que, cabe recordar, se llevó a cabo para atender a menores no acompañados ante las dificultades para darles asistencia en los recursos de la red autonómica.

«En los últimos meses se ha registrado un aumento significativo de las acogidas de migrantes del centro de atención de emergencias y derivación de Mérida procedentes de otros centros gestionados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones», argumentó entonces la portavoz del Gobierno regional, Victoria Bazaga, para justificar el contrato de emergencia. Indicó que la Junta de Extremadura ya había acogido a veinte menores, en su mayoría varones de entre 13 y 18 años, y que esa situación estaba generando «cierta tensión en los recursos del sistema de protección de niños y adolescentes».

Más recursos

El aumento en las acogidas se ha producido en los primeros seis meses de este año si se tiene en cuenta que a finales de 2023 eran 55 los migrantes no acompañados a los que se atendía en la red autonómica y en la actualidad son 74, sin contar con los 30 que se esperan. De ahí la necesidad de disponer de nuevos espacios «para poder garantizar su adecuada atención y protección», agregó Bazaga.

Para ello también la consejera de Salud ha reclamado al Gobierno más recursos, una financiación suficiente para atender a los menores hasta la mayoría de edad. «A día de hoy esa financiación es para el primer año que estos menores están en nuestro sistema de protección, pero no cumplen la mayoría de edad cuando pasa un año; tenemos menores de 6 años y exigimos al Gobierno financiación para todo el tiempo que pasan los menores en nuestro sistema de protección y para todos los menores que nos traslada como adultos y para los que no existe reconocimiento ni financiación del Estado a día de hoy», pidió Sara García Espada tras el encuentro en Tenerife.

Según sus datos, Extremadura tiene acogidos en la actualidad a 38 menores migrantes no acompañados, de los 74 totales que hay en al red autonómica, que «el Ministerio no financia, no contempla ni da respuesta ante ellos».