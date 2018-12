La Junta no autoriza dos cotillones en Cáceres y Badajoz Jóvenes que vuelven a casa en la mañana del día 1, tras festajar la entrada del año / HOY R. R. Sábado, 29 diciembre 2018, 09:37

badajoz. Dos cotillones no podrán celebrarse. La Junta hizo ayer públicos los locales que cuentan con autorizaciones para su celebración. Hay 19 sitios que podrán acoger fiestas de Nochevieja. Sin embargo, no podrán hacerlo el centro comercial Las Vaguadas, de Badajoz, y el restaurante Montebola, en Cáceres. La Junta no explicó los motivos que han llevado a esta decisión.

Desde el Ayuntamiento de Badajoz advirtió esta semana de que no se debían adquirir las entradas para las fiestas que no contaran con la autorización. Apuntaron a lugares que no fuesen salones de celebraciones, de manera que señalaban al centro comercial de Las Vaguadas sin citarlo. Finalmente esa fiesta no se podrá celebrar.

El Casino de Badajoz, en el centro, sí contaba con autorización, pero ayer informó que finalmente no la celebrarán porque no habían vendido suficientes pases.

En la provincia de Badajoz están autorizados los cotillones en el pabellón polideportivo de Almendral; en la capital pacense tienen visto bueno el Complejo Alcántara, el restaurante Puerta Vaguadas, el Hotel Río, Salones Murano y el Club de Campo Casino de Badajoz. En Mérida hay autorizadas otras dos fiestas, en la Plaza de Toros y el bar Alhambra, así como el pabellón multiusos de Monesterio, el Círculo Segedano de Zafra y la piscina municipal de Usagre.

En Cáceres están permitidas en el Camping Las Cañadas de Baños de Montemayor, en Cáceres capital en el Palacio de los Golfines, en el Club de Tenis Cabezarrubia y en el Círculo de la Concordia. También en el pabellón municipal de Casatejada, en el Hotel Sinagoga de Hervás, La Tentazione de Plasencia y el restaurante Tuareg de Valdesalor.

Hay que tener en cuenta que hay libertad de horarios para todos los locales de ocio con licencia en vigor esa noche, pero siempre respetando las características de su permiso.