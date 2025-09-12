La Junta apuesta por el hidrógeno verde para convertirse en referente

La Junta de Extremadura mostró ayer su apuesta por el desarrollo del hidrógeno verde para convertir la región en referente nacional y europeo, en ... relación a lo cual considera «necesario» el desarrollo de una hoja de ruta dirigida al aprovechamiento de las oportunidades tecnológicas, industriales y sociales vinculadas al crecimiento de la producción, almacenamiento y distribución del mismo.

La directora general de Industria, Energía y Minas, Raquel Pastor, defendió la idea de que la región puede ser referente nacional y europeo en el crecimiento del hidrógeno verde porque «disponemos, en gran cantidad, de sol, agua y terreno, ingredientes fundamentales para producir hidrógeno verde».

En este sentido, apuntó que, desde el Gobierno de Extremadura, piensan que es «necesario» desarrollar una hoja de ruta para aprovechar las oportunidades tecnológicas, industriales y sociales vinculadas al crecimiento de la producción, almacenamiento y distribución del hidrógeno verde.

En Extremadura, señaló Pastor, tienen como compromiso para 2030, producir el 20% del hidrógeno verde que se produzca en toda España «para conseguir la neutralidad climática que ha fijado Europa en el proceso de descarbonización industrial».

Además, destacó la posición «ventajosa» que tiene la región al formar parte del Corredor H2med, «que es el primer corredor de hidrógeno verde de la Unión Europea, un proyecto para conectar la península con el resto de Europa, y que pasará por 51 municipios extremeños», según indica la Junta.