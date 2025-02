La Junta apuesta por la educación, la sanidad y las ayudas a la natalidad en los Presupuestos

Educación y sanidad son las áreas con más aumento en los Presupuestos de Extremadura para 2025, que incluyen como gran novedad el aumento de las ... ayudas a la natalidad, una de las propuestas con las que el Gobierno regional espera recabar el apoyo de Vox para aprobar la ley.

La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta, Elena Manzano, registró este miércoles en el Parlamento regional el proyecto de ley de cuentas para el próximo año. Con ello arranca una tramitación que apunta a la aprobación el viernes 24 de enero. El Estatuto de Autonomía exige que la presentación sea antes del 15 de octubre para que las cuentas estén en vigor el 1 de enero, pero este año se ha retrasado debido a que se ha dado más tiempo a la negociación con los grupos parlamentarios. Con ello el Ejecutivo regional de la popular María Guardiola, que desde julio ya no cuenta con Vox como socio de gobierno y que por tanto ya no tiene la mayoría parlamentaria, esperaba conseguir los votos necesarios.

Pero finalmente los Presupuestos se han llevado a la Asamblea sin un acuerdo cerrado con Vox ni con el PSOE, cuya abstención bastaría para aprobar las cuentas. En cualquier caso, el Gobierno regional ha incorporado propuestas de estos grupos, como avanzó el martes la presidenta de la Junta, María Guardiola, en la presentación del proyecto.

Elena Manzano no concretó cuáles son esas medidas, aunque en realidad lo que se ha hecho es conceder más peso a políticas concretas. Por ejemplo, señaló que se ha dado más atención a políticas de vivienda, como demandaba el PSOE. Sin embargo, la consejera volvió a rechazar cualquier cambio en materia fiscal, como demandan los socialistas, que piden recuperar el impuesto de patrimonio y el de viviendas vacías.

Las cuentas tienen más guiños a Vox, aunque este partido insiste en que para dar su apoyo a las cuentas la Junta debe rechazar la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez. Para atender sus peticiones, el Gobierno regional apuesta por la conciliación con nuevos programas, pero también con el aumento de las ayudas por la asistencia a guarderías y centros de educación infantil, que se ampliarán a niños de 1 a 2 años con una dotación de 5,7 millones de euros.

Y sobre todo destacan las ayudas a la natalidad, que se han incluido en las cuentas de este año precisamente por una enmienda de Vox, que logró una partida de 500.000 euros con la que se han convocado subvenciones por nacimientos en zonas rurales con límite de renta. Las cuentas de 2025 aumentan esa dotación a 5,5 millones. El Gobierno regional ya ha anunciado que ampliará el alcance de este programa, para lo que deberá aprobar unas nuevas bases reguladoras.

Fondos europeos y remanente

Los Presupuestos de 2025 marcan un nuevo tope histórico con 8.309 millones de euros. La subida en 182 millones se debe sobre todo al aumento de las transferencias de capital, que crecen en 126,5 millones debido a que se espera un aumento de los ingresos por la ejecución de obras financiadas con fondos europeos.

También destaca la subida en activos financieros en 71,2 millones de euros. Manzano explicó que se debe a la incorporación del remanente de tesorería de este año, es decir, dinero de las cuentas de 2024 que no se ha llegado a gastar. La consejera de Hacienda afirmó que eso no implica una mala ejecución, sino que se trata de una medida habitual en la gestión presupuestaria y que obedece sobre todo a inversiones de carácter plurianual que no llegan a materializarse y que se arrastran año tras año. De hecho, ya se actuó de la misma forma con las cuentas de 2024, mientras que en ejercicios anteriores la incorporación de esos fondos se realizaba a lo largo de la anualidad.

La subida de estos capítulos compensa la caída prevista por el sistema de financiación autonómica. Manzano explicó que se ingresará 20 millones menos que este año a pesar de que las entregas a cuenta, los adelantos por la recaudación de impuestos, marcarán un nuevo tope con casi 4.200 millones. La bajada se debe a que la liquidación del año 2023, que se ingresará en 2025, será 329 millones más baja que la de 2022, que se ha recibido este año.

El incremento en los ingresos permite aumentar los gastos en todas las consejerías y áreas. Sólo hay una caída de 265 millones de euros respecto a este año en endeudamiento público debido a que se amortizarán menos créditos de la deuda extremeña. La consejera de Hacienda explicó que se debe al calendario de vencimientos de esos préstamos.

Los mayores aumentos en los programas de gasto se dan en educación con 120 millones, seguido de sanidad con 85 millones de euros. También son destacables la subida en infraestructuras con 73,3 millones y dependencia con 34,8 millones de euros.

Elena Manzano señaló que las cuentas de 2025 pretenden reforzar los servicios públicos, impulsar el empleo y fomentar la actividad empresarial sin renunciar a una fiscalidad más justa que permita seguir bajando los impuestos. Para ello, se introduce una deducción del 50 % en la cuota del IRPF para nuevos residentes durante tres años, que será de 75% para menores de 36 años. Además, se crea una deducción para enfermos de ELA y se constituye el registro de especial vinculación para extender la bonificación del impuesto de sucesiones para herencias de familiares sin un grado directo de parentesco pero con una relación cercana. Estas medidas complementan las incluidas en el decreto-ley de promoción del acceso a la vivienda, ya en vigor, con rebajas en el impuesto de transmisiones patrimoniales y nuevas deducciones en el IRPF.

La Junta contempla un crecimiento del 1,53% del PIB el próximo año, más moderado del que contemplan entidades como BBVA. Para el Gobierno regional, esto permitirá seguir incidiendo en la creación de empleo y la actividad empresarial, lo que se traducirá en una mejora la recaudación que ofrece margen para la bajada de impuestos.