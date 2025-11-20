La Junta aprueba la ampliación hasta las 1.664 plazas para su oposición del próximo año

El Gobierno regional está acelerando de manera notable los procesos selectivos, concursos de traslados y turnos de ascensos pendientes en este final de año ante ... el adelanto electoral del próximo 21 de diciembre. Si el pasado martes se aprobaba la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2025, con un total de 2.376 plazas entre los tres sectores autonómicos -Administración General, Sanidad y Educación-, mañana viernes se dará luz verde a la ampliación de plazas para la próxima oposición de Administración General.

Función Pública lleva a la sectorial del área la prometida suma de las ofertas de 2022 y 2023 a la ya convocada de 2021. De este modo, no serán 449 plazas sino 1.644 las que finalmente centrarán el próximo proceso selectivo de la Administración General de la Junta.

Fue en diciembre de 2024 cuando en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) se publicó la convocatoria de oposiciones para cubrir 449 plazas en este sector autonómico. Entonces, tanto los sindicatos como los grupos de la oposición reclamaron a la Junta que ampliara la convocatoria sumando a esas plazas, de la oferta de 2021, las de los dos años siguientes.

El hasta ahora director general de Función Pública, Jesús Expósito, adelantó el pasado marzo en la Asamblea que se atendería la petición y ahora la Junta lleva a la sectorial la ampliación de la oposición convocada. En concreto se sacarán a concurso un total de 1.644 plazas porque a las 449 convocadas se sumarán las 495 plazas de la oferta pública de empleo de 2022 (192 de funcionario y 508 de laboral) y las 700 de la oferta de 2023 (255 de funcionario y 264 de laboral). En total, 1.195 más.

Entre ellas, las 138 plazas de bombero forestal cuya jornada se ha ampliado del 50 al 100%. De hecho, las plazas de esta categoría laboral suben de forma importante con la suma que se aprobará mañana. Porque a las 22 convocadas de la oferta de 2021 se añadirán las de las ofertas de 2022 y 2023 hasta 192 plazas. La suma, además, hará posible no solo ampliar las plazas en diferentes categorías laborales sino ofertar puestos en otras no incluidas en la convocatoria lanzada en diciembre de 2024 para la que ya hay inscritos más de 33.000 aspirantes.

Más convocatorias

Los exámenes de la nueva oposición en el ámbito de Administración General se llevarán a cabo el próximo año y el proceso arrancará oficialmente una vez la convocatoria que se apruebe mañana en la sectorial se publique en el DOE.

Pero esta suma de ofertas no es el único asunto que se tratará mañana en mesa. También se aprobará la OPE de 2025 para este ámbito, 746 plazas en total, de las que 335 serán para laborales y 411 para funcionarios, y la convocatoria del turno de ascenso de personal laboral, que los sindicatos venía reclamando porque el último fue en 2019.

El próximo lunes habrá una segunda sectorial de Administración General para dar luz verde también a otros procesos pendientes. En concreto, el concurso de traslados de personal laboral y el de provisión de puestos singularizados de funcionarios, jefaturas en general. En este caso el último celebrado fue en 2015.