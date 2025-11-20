HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Supremo condena al fiscal general por revelación y le inhabilita por dos años
Mesa General de Negociación celebrada el pasado martes. HOY

La Junta aprueba la ampliación hasta las 1.664 plazas para su oposición del próximo año

El Gobierno regional acelera los procesos selectivos, concursos de traslados y turnos de ascensos pendientes para los empleados públicos

Ana B. Hernández

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:57

Comenta

El Gobierno regional está acelerando de manera notable los procesos selectivos, concursos de traslados y turnos de ascensos pendientes en este final de año ante ... el adelanto electoral del próximo 21 de diciembre. Si el pasado martes se aprobaba la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2025, con un total de 2.376 plazas entre los tres sectores autonómicos -Administración General, Sanidad y Educación-, mañana viernes se dará luz verde a la ampliación de plazas para la próxima oposición de Administración General.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El queso de un pueblo de Badajoz, premiado en los World Cheese Awards 2025
  2. 2

    Pedro Sánchez llama desde Mérida a la movilización para mantener las políticas del PSOE
  3. 3

    Nuevo Extremeñismo: el partido que se estrena en las elecciones
  4. 4 La Aemet avisa: llega el frío polar, ¿cuánto bajarán las temperaturas en Extremadura?
  5. 5 Domingo Expósito cesa como director general de Función Pública por ir en la lista del PP
  6. 6

    El hermano del presidente recusa a los magistrados de la Audiencia
  7. 7

    Gallardo apela a su honradez y el legado de Vara para recuperar la Junta de Extremadura
  8. 8

    Tráfico ultima la preparación de los nuevos radares en Mérida, que funcionarán en 2026
  9. 9 Tres afortunados en el sorteo de la Bonoloto ganan más de 58.000 euros este miércoles
  10. 10 El Constitucional también rechaza el recurso de El Gordo y Berrocalejo contra el derribo total de Valdecañas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Junta aprueba la ampliación hasta las 1.664 plazas para su oposición del próximo año

La Junta aprueba la ampliación hasta las 1.664 plazas para su oposición del próximo año