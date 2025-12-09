HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Junta apoya que La Encamisá de Torrejoncillo sea Fiesta de Interés Turístico

Redacción

BADAJOZ.

Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

El consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, expresó ayer el apoyo de la Administración regional a la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional de La Encamisá de la localidad cacereña de Torrejoncillo.

Bautista acudió ayer a los actos programados en esta festividad que ya cuenta con la declaración de Interés Turístico Regional y que tiene en marcha el expediente para el ámbito nacional.

En este sentido, expresó que la Junta estará «al lado» del Ayuntamiento de la localidad en la tramitación del expediente para su declaración como fiesta de interés turístico nacional, porque cuenta con «todas las características necesarias, tiene toda la importancia que tiene que tener», además de contar con un «impacto nacional muy importante en los últimos tiempos».

Se trata de una fiesta, señaló, que es un «símbolo de autenticidad» no solo para esta localidad, sino para toda la comunidad autónoma, al tiempo que defendió que «es cultura, es tradición, es costumbre» y que, además, «une al pueblo», por lo que identifica a los ciudadanos de la región en su forma de sentirse extremeños.

El dirigente regional subrayó que este pasado domingo se batieron «todos los récords» de afluencia a esta fiesta. «15.000 visitantes que vinieron a vivir Torrejoncillo, a vivir Extremadura, a empaparse de la forma que tenemos de sentirnos extremeños», apuntó, para añadir que esto refleja que las tradiciones «no son una cosa del pasado, al revés».

«Son presentes, son futuros y sobre todo son orgullos extremeños», por lo que la Junta continuará cuidando e incentivando estas tradiciones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  2. 2

    Un terremoto de magnitud 4 sacude el corazón de Álava
  3. 3

    «Hablo desde el dolor y desde esta casa vacía, porque es insoportable no ver a mis hijas»
  4. 4 Borja Sémper anuncia que termina la quimioterapia tras cuatro meses de tratamiento contra el cáncer
  5. 5 Guardiola insiste en el machismo de Abascal: «No debe ver bien que haya mujeres que lideremos»
  6. 6

    Todas las entradas y salidas a Badajoz por la A-5 están abiertas
  7. 7

    El Ayuntamiento de Badajoz asegura que está controlada la población de ratas
  8. 8

    ¡Santi, grábame un audio!
  9. 9

    Los coches eléctricos tampoco podrán entrar en la ZBE de Cáceres sin tarjeta de residente
  10. 10 Bertín Osborne da marcha atrás y se desliga de Gabriela Guillén tras su última aparición pública

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Junta apoya que La Encamisá de Torrejoncillo sea Fiesta de Interés Turístico