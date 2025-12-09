La Junta apoya que La Encamisá de Torrejoncillo sea Fiesta de Interés Turístico

Redacción BADAJOZ. Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, expresó ayer el apoyo de la Administración regional a la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional de La Encamisá de la localidad cacereña de Torrejoncillo.

Bautista acudió ayer a los actos programados en esta festividad que ya cuenta con la declaración de Interés Turístico Regional y que tiene en marcha el expediente para el ámbito nacional.

En este sentido, expresó que la Junta estará «al lado» del Ayuntamiento de la localidad en la tramitación del expediente para su declaración como fiesta de interés turístico nacional, porque cuenta con «todas las características necesarias, tiene toda la importancia que tiene que tener», además de contar con un «impacto nacional muy importante en los últimos tiempos».

Se trata de una fiesta, señaló, que es un «símbolo de autenticidad» no solo para esta localidad, sino para toda la comunidad autónoma, al tiempo que defendió que «es cultura, es tradición, es costumbre» y que, además, «une al pueblo», por lo que identifica a los ciudadanos de la región en su forma de sentirse extremeños.

El dirigente regional subrayó que este pasado domingo se batieron «todos los récords» de afluencia a esta fiesta. «15.000 visitantes que vinieron a vivir Torrejoncillo, a vivir Extremadura, a empaparse de la forma que tenemos de sentirnos extremeños», apuntó, para añadir que esto refleja que las tradiciones «no son una cosa del pasado, al revés».

«Son presentes, son futuros y sobre todo son orgullos extremeños», por lo que la Junta continuará cuidando e incentivando estas tradiciones.