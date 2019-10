La Junta advierte de que los impagos del Gobierno afectan ya al abono de facturas María Jesús Montero, ministra de Hacienda, y Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno. : / HOY La Consejería de Hacienda señala que los 134 millones pendientes de la financiación de este año condicionan el pago a proveedores JUAN SORIANO Lunes, 28 octubre 2019, 20:51

La falta de actualización de los 134 millones de euros que corresponden a Extremadura por el sistema de financiación generan en la Administración regional tensiones para abonar facturas, lo que supone un perjuicio para el periodo de pago a proveedores. El secretario general de Presupuestos y Financiación de la Consejería de Hacienda, Isidoro Novas, expuso este lunes en la Asamblea los problemas que causa a la comunidad que no se hayan actualizado las entregas a cuenta.

Novas compareció en la Asamblea para responder a una pregunta del PP sobre las medidas que ha tomado el Ejecutivo regional ante el impago de esos 134 millones. El diputado popular Luis Alfonso Hernández Carrón recalcó que ese dinero podría servir para pagar cuestiones como los expedientes del sistema de dependencia. También criticó que el Gobierno de Pedro Sánchez no haya querido actualizar las entregas debido a que no había Presupuestos del Estado y a que se encontraba en funciones y que sin embargo, a mediados de octubre, acordara afrontar ese pago, valorado en casi 4.700 millones de euros, antes de que termine el año. Asu juicio, constata «el uso arbitrario de las instituciones del Estado por parte del Gobierno».

El secretario general de Presupuestos y Financiación de la Junta señaló que no es la primera vez que un Gobierno en funciones congela estos pagos, sino que ya lo hizo el PP. Y que tanto entonces como ahora la Junta ha mostrado su rechazo.

Novas explicó que en julio del pasado año, cuando se comunicó a las comunidades un adelanto del dinero a recibir en 2019 (una práctica habitual para que puedan elaborar sus presupuestos), se indicó que Extremadura contaría con 3.064 millones de euros. Esta cifra corresponde a la participación en el impuesto sobre la renta, el IVA y los impuestos especiales (alcohol, tabaco, etc.) y los distintos fondos del sistema.

Sin embargo, a principios de este año, debido a que el Gobierno no contaba con Presupuestos para 2019, se hizo efectiva la prórroga de las cuentas de 2018. Eso suponía que la comunidad pasaba a recibir 2.930 millones de euros, 134 menos de lo indicado unos meses antes.

En tercer lugar, el proyecto de Presupuestos para 2019 elaborado por el Gobierno, que fue rechazado, contemplaba 3.152 millones para Extremadura fruto de una nueva revisión, 86 más de lo que se apuntó en julio de 2018. Esa cantidad incluía la compensación por la reforma del IVA que se llevó a cabo en 2017 y que hizo que las comunidades perdieran los ingresos de un mes.

Impacto presupuestario

Novas expuso que la falta de actualización en 134 millones, ya aprobada por el Gobierno pero pendiente de ejecución (se ha anunciado un 50% para noviembre y otro 50% en diciembre), no tendrá impacto presupuestario. La Junta podrá contar como si hubiera recibido esos ingresos, con lo cual no generarán déficit. Sin embargo, reconoció que «afecta al pago a proveedores», ya que, aunque se contabilice el ingreso, en la práctica aún no se ha producido. De hecho, el periodo medio de pago de agosto, último oficial, volvió a situarse por encima de treinta días, el tope que permiten las normas sobre morosidad.

Por su parte, los 86 millones pendientes de la compensación del IVA sí generarán déficit, con un impacto de 4,3 décimas de PIB. El objetivo para este año es de una décima.

La falta de compensación por la reforma del IVA de 2017 generará 4,3 décimas de déficit

Como el Gobierno regional conocía estos riesgos, decidió aumentar el importe de la deuda a corto plazo. Novas explicó que cada año se solicita de 140 a 160 millones en créditos que se liquidan en menos de doce meses. En 2019 esa cifra se ha elevado a 200 millones, aunque recalcó que no tiene intereses.

Asimismo, la Junta ha pedido un anticipo con cargo a la liquidación del sistema de financiación de 2019, que se practicará en 2021 cuando se conozca la recaudación real de los impuestos transferidos. Por último, ha solicitado que, si no se ha hecho este año, que al menos en 2020 se compense el efecto de la reforma del IVA, ya que «entendemos que es de injusticia no recibir esos ingresos».