La Junta acudirá a los tribunales si el Gobierno no permite incrementar las hectáreas para cava Brígido «No vamos a ceder un milímetro frente a los intereses de la región», dice García Bernal CELESTINO J. VINAGRE Miércoles, 12 diciembre 2018, 13:19

El Gobierno de Guillermo Fernández Vara llevó a los tribunales al Gobierno de Rajoy por bloquear el crecimiento del cava extremeño y acudirá igualmente a la justicia contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez si no incrementa las hectáreas posibles para cava dentro de la denominación de origen. La Junta, que ya conoce la propuesta de resolución del Ministerio de Agricultura sobre nuevos derechos y replantaciones, espera que Agricultura rectifique porque la resolución todavía no es oficial. En este sentido, va a alegar por segunda vez en un mes (la primera vez fue contra la petición del consejo regulador al Gobierno de que no se autorizara ni una sola hectárea más para espumoso no solo para 2019 sino para tres años) porque considera que no hay motivo para frenar el crecimiento del cava.

«Hay un estudio independiente y objetivo elaborado por la Universidad de Extremadura en el que se dice que podemos crecer entre 700 y 900 hectáreas al año porque no hay riesgo de devaluación del mercado. Y como es así no podemos estar satisfechos de la propuesta de resolución del Ministerio«, ha resumido la consejera de Medio Ambiente y Rural, Begoña García Bernal. «Vamos a recurrir a los tribunales si no se permite crecer en mayor medida al cava extremeño. Exactamente igual hacemos ahora como hicimos el año pasado, con otro partido en el Gobierno de España«, ha enfatizado García.

La consejera de Agricultura extremeña subraya que, aunque la propuesta del departamento que dirige el socialista Luis Planas permite aumentar la superficie para cava 6,5 veces más a través de autorizaciones para reconversión de derechos y replantaciones, pasando de un máximo de 57 a 377 hectáreas«, se trata de una medida insuficiente. »Hay un avance objetivo respecto al último año, sí, pero la Junta de Extremadura no está satisfecha. El Gobierno de Guillermo Fernández Vara no va a ceder un milímetro en la defensa de los intereses de la región y por eso acudiremos a los tribunales si no hay cambios en la propuesta del Ministerio«, ha agregado García Bernal.

El Ejecutivo autonómico, ha remarcado, está «decepcionado» con la decisión del Ministerio de Agricultura, que por segundo año seguido pone obstáculos al crecimiento sin trabas de la superficie con destino a cava para la denominación de origen. Los últimos datos, a cierre de 2017, indican que en Almendralejo hay 1.350 hectáreas dentro de la DO Cava aunque, como ha informado este diario, buena parte de ellas todavía no están en producción.