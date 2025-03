«La Junta está actuando en Jerte igual que los okupas»

Antonio J. Armero Cáceres Domingo, 15 de enero 2023, 07:36 | Actualizado 21:28h. Comenta Compartir

No existía aún la Junta de Extremadura y ya había niños de la región yendo al campamento Emperador Carlos V en Jerte, un refugio de ... 6,5 hectáreas entre árboles y agua que ya nadie visita. Nadie duerme en sus 16 bungalós con literas ni entra en el edificio del comedor ni en el de oficinas ni en el de los aseos ni tampoco en el que acoge la lavandería; nadie se baña en su piscina y desde que empezó la pandemia de covid hace ya casi tres años no se ha vuelto a ver un balón en sus pistas deportivas. Ese campamento no es cualquier sitio. Está en la memoria de varias generaciones de extremeños que lo visitaron a esa edad en la que dormir fuera de casa y sin los padres constituye una experiencia que no se olvida. A ese pasado feliz se agarra este sitio en el presente, marcado por un conflicto que enfrenta a más de doscientos vecinos del pueblo con el Gobierno regional.

El 'Campamento del Emperador', como le llamaban en los años de la OJE, es un recinto vallado –es un decir, el cerramiento está roto o doblado en varios puntos– dentro del Ejido de la Umbría de Jerte, un espacio natural de 605 hectáreas propiedad del pueblo. Del pueblo en sentido estricto. No de todos sus vecinos (son hoy 1.256), sino de casi 220, entre hijos, nietos, bisnietos y tataranietos de los que compraron su acción en junio de 1878. Ampliar Hasta 300 niños l hoy Una de esas propietarias, al abordar la polémica pronuncia en la misma frase las palabras Junta y okupa, y así desbroza algo el camino complejo que hay que transitar para entender qué está pasando. En noviembre de 1960, el delegado provincial del Frente de Juventudes de Cáceres (organización del franquismo) alquila por 50 años los terrenos donde está el campamento, a cambio de 300 pesetas al año (1,8 euros), para habilitar en ese espacio un campamento juvenil. Con la llegada de la democracia y el nacimiento de la Junta de Extremadura, esta hereda ese campamento con sus dotaciones. Hereda el lugar y también el contrato de arrendamiento, que se mantiene con esa renta simbólica hasta 1988. Unos 1.500 euros al mes Ese año, Gobierno regional y propietarios se sientan a la mesa y la administración acepta subir el alquiler a 225.000 pesetas al año (1.352 euros), una barbaridad en comparación con las 300 que venían abonando desde hacía casi cuatro décadas pero un precio seguramente también fuera de mercado dada la ubicación y el equipamiento del espacio, si bien fue una concesión de la Junta, que no estaba obligada a revisar el precio hasta 2010. En ese ejercicio se volvió a actualizar el alquiler, y se fijó en 14.504 euros más IVA, que la administración regional ha ido abonando más tarde que pronto, afirman los propietarios. Con las actualizaciones del IPC, ahora paga en torno a 18.000 euros al año. Ampliar Ramón Arias, Alberto Peralo, Felisa Buezas y Charo Carrión, representantes de la comunidad de propietarios. palma Pero todo cambia el 15 de febrero de 2022. Ese día, la secretaría general de la Consejería de igualdad y cooperación al desarrollo registra una carta cuyo asunto es «Comunicación finalización contrato arrendamiento». En ese texto de folio y medio, la administración pone en contexto el asunto y en la última frase comunica al arrendador que el contrato ha expirado, con efectos a partir del día en el que el destinatario recibiera la comunicación. Pero la comunidad de propietarios considera que no se ha producido tal cancelación. Así se lo hace saber a la Junta en una carta enviada en agosto del año pasado, en la que asegura que «la anualidad de 2021 no ha sido abonada». Ese pago pendiente se hizo el pasado noviembre, explican los vecinos, que aseguran que aún se les debe la renta de 2022. La administración dice que no debe nada y que ya propuso entregar las llaves, y avanza que quiere comprar la parcela En esa misma carta, le explican al Gobierno regional que el contrato no se puede dar por resuelto mientras no se entreguen las llaves tras haber revisado el estado del bien que se ha tenido alquilado y se paguen las cantidades pendientes. Añaden que la comunicación de que el acuerdo se resuelve ha de hacerse dos meses antes de la fecha deseada de resolución. Y como prueba de que su propiedad se ha seguido usando sin su permiso, refieren que el pasado verano -o sea, meses después de aquella carta de febrero comunicando el fin del contrato- entró en el campamento la UME (Unidad Militar de Emergencias), en los días en que estuvo en la zona ayudando a apagar un incendio. De hecho, la comunidad de propietarios preguntó a los responsables de esta unidad del Ejército, tanto en persona como por escrito, quién les había autorizado a entrar en el recinto y quién les había abierto la puerta, puesto que ellos aseguran no tener llaves. Ampliar Plácido Buezas Carrión, guarda del campamento durante las primeras décadas de su existencia. felisa buezas Frente a la versión de los propietarios, la Junta asegura que está al corriente de pago y que propuso quedar para devolver las llaves pero no recibió respuesta. Además, adelanta que su intención es comprar la parcela donde está el campamento. La Consejería de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo asegura que comunicó, por escrito a la arrendadora del inmueble la finalización del contrato de alquiler, que «esta lo recepcionó y se procedió a hacer efectivo el pago correspondiente en el año 2022». «Respondimos al requerimiento efectuado por la comunidad de bienes –continúa la Junta–, le propusimos la celebración de una reunión para tratar las cuestiones surgidas a raíz de la finalización del arrendamiento y para fijar fecha y lugar para la entrega formal de las llaves, así como para visitar las dependencias, sin que, hasta la fecha se haya recibido respuesta a dicha solicitud». Por último, la Junta asegura tener «mucho interés en seguir contando con las instalaciones del campamento Emperador Carlos V, albergue emblemático para la administración regional». Y adelanta que «se van a iniciar las actuaciones administrativas encaminadas a adquirir el inmueble, una vez que la comunidad de bienes se ha constituido en sociedad limitada». Mientras las diferencias se arreglan y se aclara el futuro del campamento, el paso del tiempo y la falta de atención siguen lastrando este espacio histórico.

