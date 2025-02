La Junta abonará otros 347.000 euros a Air Nostrum por pérdidas en sus vuelos

La nueva OSP a concurso, con el mismo presupuesto

La Junta no piensa variar la cantidad a pagar a la aerolínea que ponga vuelos regulares desde Extremadura en la nueva obligación de servicio público. Se debe licitar a lo largo del primer semestre del próximo año y saldrá con el mismo presupuesto de la que ha sido prorrogada: casi 15 millones por tres años, más uno opcional de prórroga con 3,5 millones. Desde Movilidad se estima que con este presupuesto no se ahuyenta a las compañías porque por debajo de ese montaje final hay riesgo de que la licitación quede desierta. «Somos una región poco poblada y aquí no habría vuelos regulares con buena frecuencia y a precios razonables si eso no se paga. Debemos garantizar que sigamos teniendo esos vuelos», señala la Consejería.