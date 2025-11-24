HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Los 10 fugitivos más buscados del país. HOY

Julio Herrera, el salmantino vinculado al tráfico de drogas en Plasencia, entre los 10 fugitivos más buscados del país

La Policía recurre por primera vez a la inteligencia artificial para recrear posibles cambios de apariencia de los prófugos

A. B. Hernández

Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:12

Comenta

La Policía Nacional ha actualizado su listado de los 10 fugitivos más buscados y ha recurrido para ello a la inteligencia artificial (IA), con el ... fin de recrear los posibles cambios en la apariencia de los prófugos de la justicia, difundir las imágenes y solicitar la colaboración ciudadana para localizarlos.

