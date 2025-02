Crystal Primm, la jugadora que ganó un pulso al corazón

Era marzo de 2022 y sintió que algo no iba bien. Su atlético cuerpo, que hasta entonces había funcionado como una maquinaria perfectamente engrasada, era ... víctima del cansancio y la fatiga. A Crystal Primm (Florida, 22 de mayo de 1997) le faltaba el aire. El día 7 del mismo mes, el Alter Enersun Al-Qázeres anunciaba que la jugadora tenía que dejar el equipo debido a una pericarditis, una afección cardíaca incompatible con la práctica del deporte profesional: «Llegué a pensar que tenía que dejar el baloncesto», reconoce a HOY.

Siete meses después de aquel episodio vital, Crystal Primm, la Liga Femenina Challenge, que la pasada campaña tuvo que abandonar de forma prematura. «Tenía muchas ganas de volver. Ha sido la temporada que más ganas he tenido de empezar», expresa la protagonista con ojos brillantes, henchidos de ilusión, y sin dejar escapar su característica y contagiosa sonrisa.

Doble pasaporte Nacida en Florida (22 de mayo de 1997) y de madre jamaicana, Crystal Primm cuenta con doble nacionalidad.

Formación universitaria Graduada en la carrera de Psicología, también comenzó un máster de Empresariales que tuvo que aparcar antes de iniciar su aventura profesional en el baloncesto europeo.

Trayectoria deportiva Tras defender las enseñas de las universidades de Duke, Auburn y Florida Atlantic, Primm vive su tercera temporada consecutiva en España y la segunda en tierras extremeñas después de haber recalado en Azkoitia durante el ejercicio 2020/21.

Fue ella la que detectó su afección en un chequeo rutinario. «Estaba cansada y fatigada. Tenía mucha tos y me dolía el pecho al respirar. Sentía que la respiración no estaba coordinada». Es por ello por lo que la jugadora estadounidense con pasaporte jamaicano se puso en manos de los servicios médicos.

«Cuando me dijeron que podía volver a jugar profesionalmente al baloncesto fue el día más feliz del verano»

«Llegué a pensar que tenía que dejar el baloncesto y en realidad era una verdadera posibilidad. En aquel momento asumí la situación. Si hubiera tenido que dejarlo, habría sido bastante triste para mí, pero me habría centrado en entrenar a mis niñas, que es lo que hice cuando regresé a mi país». Al respecto, cabe destacar que Crystal Primm es entrenadora de jóvenes jugadoras de instituto en Estados Unidos: «Es una liga de verano a nivel superior. Esas chicas luego pueden conseguir ofertas para irse a jugar a la universidad», detalla.

Al rememorar aquellas semanas de dudas en las que tuvo que alejarse de las canchas por este problema de salud, Crystal Primm agradece «el cariño y el apoyo recibido no solo por parte de familiares y amigos, sino también por parte del Al-Qázeres y de sus aficionados». Algo que, según explica, le hizo sentirse acompañada en uno de los momentos más difíciles de su vida.

Una vez ya de regreso a Florida, en medio de una época estival marcada por la incertidumbre, la jugadora se quitó un peso de encima: «Cuando los médicos me dieron la noticia de que podía volver a jugar profesionalmente al baloncesto fue el día más feliz del verano. Al día siguiente ya estaba entrenándome con mi padre porque tenía ganas de volver a jugar».

Tras contar con el visto bueno de los facultativos y abrirse de nuevo ante sí un abanico de posibilidades para continuar su trayectoria profesional en el mundo del baloncesto, Crystal Primm no dudó en regresar a la que había sido su casa durante la última temporada: «El Al-Qázeres es algo muy familiar. Ya conocía la ciudad, al club, al cuerpo técnico y a la dirección, por lo que me iba a costar mucho menos entrar otra vez en una rutina».

La madre de Crystal Primm, que nació en Jamaica, se mudó a Estados Unidos cuando era pequeña. De esta forma, al ser de primera generación, la baloncestista del Al-Qázeres también cuenta con la nacionalidad jamaicana: «Toda la rama por parte de madre está en Jamaica y viajo con bastante frecuencia para ver a mi familia».

Amante las pizzas, las hamburguesas y el pollo frito, Crystal Primm se graduó en la carrera de Psicología y comenzó a cursar un máster de Empresariales, el cual tuvo que dejar a un lado cuando emprendió su aventura en el baloncesto europeo. Tras pasar por Azkoitia en la temporada 2020/21, la presente será su tercera campaña en España y su segunda consecutiva en tierras extremeñas. Previamente, pasó su época universitaria al abrigo de Duke, Auburn y Florida Atlantic.

Con 1,80 metros de altura y 25 años, la feliz jugadora del Al-Qázeres espera alagar su vida deportiva unos cuantos ejercicios más para, posteriormente, seguir ligada al mundo del baloncesto: «En un futuro, cuando me retire, tengo posibilidades ser entrenadora a nivel universitario. Es algo que me planteo. También me gustaría tener algún día mi propio negocio», explica en su lengua materna, ya que aún no se atreve a hacerlo públicamente con el español.

Siempre cumplidora, con grandes dotes en el uno contra uno, oficio para el rebote y facilidad para leer el juego colectivo, Crystal Primm celebró este sábado con victoria su particular regreso a la liga. Su equipo, el Alter Enersun Al-Qázeres, venció de forma contundente al Celta (74-59) en el Multiusos de Cáceres. Un encuentro correspondiente a la primera jornada de la temporada 2022/23 y en el que Primm volvió a sentirse deportista profesional más allá de sus once puntos, seis capturas y cuatro asistencias para una valoración de 17, la más alta de su equipo. Todo ello después de haberle ganado un pulso al corazón.

u

u

u