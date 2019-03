Un juez del TSJEx alaba la nueva ley del suelo para regular asentamientos ilegales Centenares de viviendas clandestinas salpicadas por la sierra de Santa Bárbara, en Plasencia. :: / DAVID PALMA Martes, 26 marzo 2019, 14:30

El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), Daniel Ruiz Ballesteros, ha defendido que la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible (Lotus) «es un buen punto de partida para regularizar los asentamientos ilegales«.

Ruiz Ballesteros ha hecho estas manifestaciones con motivo de su participación en el simposio que sobre esta ley se celebra este martes en Mérida, donde abordará la vertiente de los asentamientos ilegales incluida en esta ley, aprobada en la Asamblea el pasado mes de diciembre.

En este sentido, ha mostrado su satisfacción porque la Cámara extremeña haya apostado por abordar un tema como el de los asentamientos en suelo rústico e intentar una solución a muchos problemas de construcciones ilegales que hay en Extremadura.

Ruiz Ballesteros, que no ha querido referirse a casos concretos, la Lotus pone las bases para poder intentar regularizar estos asentamientos irregulares «y poder decir a unos que pueden ser viables o que no van a poder ser viables y legalizados».

En su opinión, la LOTUS ofrece «soluciones más rápidas y eficaces que las que existen actualmente«, porque contempla estos asentamientos ilegales de una manera expresa y busca dar una solución más inmediata »de lo que sería un nuevo plan de urbanismo, que es más complejo«.

No obstante, ha precisado que no se pueden fijar plazos en la tramitación de los procedimientos administrativos «ya que lo que para los ciudadanos puede ser mucho, por ejemplo un año, en un procedimiento jurisdiccional no es tanto».

También ha reconocido que la ley hace un esfuerzo para que en materia de uso rústico no solo se acuda a usos tradicionales vinculados a agricultura y ganadería, sino otros que pueden aumentar la vinculación de los ciudadanos con el territorio y la lucha contra la despoblación «aunque con limitaciones, porque no significa que en todos sitios se pueda hacer de todo».

En esta jornada también ha intervenido el presidente de la Asociación para la Atención y la Integración Social de las Personas con Discapacidad Física de Extremadura (Apemex), Jesús Gumiel, que ha destacado la receptividad encontrada por parte de las autoridades en la elaboración de la ley.

Gumiel ha hecho un llamamiento a los ayuntamientos para que hagan las consultas necesarias a los técnicos de la Oficina Técnica de Accesibilidad (OTAEx), ya que muchas veces temen que aplicar estas medidas supondrá mayor inversión y no siempre es así y ha pedido a los responsables municipales se hagan caso de los técnicos municipales «porque existe mucho recelo».

El simposio ha sido inaugurado por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que ha destacado que la Lotus «nace de abajo a arriba», muy pegada a los ayuntamientos y a los municipios que son «el lugar en el que la gente habita y en que el desarrolla sus proyectos vitales».

El presidente ha subrayado que será una ley muy positiva para el desarrollo de la región, asegurando que junto con otras, como la Ley para la Administración Más Ágil (LAMA) o la de Autonomía Local, constituyen un paquete legislativo «innovador y dinamizador».

La conferencia inaugural ha corrido a cargo de la consejera de Territorio, Begoña García Bernal, que ha incidido en que la Lotus, que entrará en vigor el próximo mes de junio, sitúa la perspectiva de género como eje central del urbanismo.

Según ha dicho, este aspecto posibilita que el espacio público se configure de forma más segura y permita una mejor movilidad a través de la mirada de las mujeres y ha añadido que desde el pasado 8 de marzo está publicada la norma que desarrolla esta cuestión en la ley.