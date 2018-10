Juegan blancas y ganan Es ahora el momento de dar pasos firmes en la recuperación y conocimiento, especialmente entre los extremeños, de la señera figura de Muñoz-Torrero. Es también momento de que la gente conozca su perseverancia en la defensa de los valores de la democracia y la libertad JESÚS MAJADA NEILA Catedrático de Lengua y Literatura Domingo, 21 octubre 2018, 23:02

El día 8 de mayo de 1814 van a chocar dos mundos. Dos edades de la Historia van a toparse frontalmente. Muñoz Torrero, Presidente de las Cortes y en representación de ellas, sale de Madrid para recibir al rey Fernando VII. Lleva escolta porque representa la Soberanía Nacional. Según el protocolo pactado previamente, no debe descubrirse ante el Rey si el Rey, antes, no se descubre ante él. En el Pedernoso (Cuenca) se encuentran las dos comitivas, pero Fernando VII, incumpliendo su palabra, se niega a recibirle y la del diputado pasa a engrosar la escolta real. Aquello era un golpe de Estado, un golpe al Estado Constitucional. Allí viró la historia de España».

Diego Muñoz-Torrero se encuentra entre los extremeños más ilustres: clérigo liberal, rector de la Universidad de Salamanca a los 26 años, presidente de la comisión redactora de la Constitución de 1812, primer diputado en tomar la palabra para proponer y defender los fundamentos democráticos (soberanía nacional residente en el pueblo, separación de poderes, libertad de imprenta, abolición de la Inquisición...) y Presidente de las Cortes.

A pesar de todo ello, seguía siendo un desconocido. Sin embargo, el 8 de octubre pasado autoridades extremeñas (los presidentes de la Junta y de las Diputaciones de Cáceres y Badajoz) descubrieron un busto suyo en el Congreso de los Diputados.

José Luis Majada, que murió en 2003, dedicó a Muñoz-Torrero varios años de estudio, y en 1998 publicó 'Juegan blancas y ganan'.

No se trata de una biografía al uso, académica y erudita, sino amena, intrigante e inteligentemente dirigida a una amplia mayoría de lectores, pues José Luis (que era periodista) supo transmitir como nadie los afanes, los ideales, las angustias y los infortunios de Muñoz-Torrero:

«Una curiosidad y estudio, añejos desde mis tiempos de seminarista, de la figura histórica de Muñoz-Torrero, sacerdote extremeño como yo, culminó en una tesis doctoral que defendí el 4 de mayo de 1992. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de CC de la Información.

Al día siguiente me fui a visitar la Expo de Sevilla y en su Pabellón de Extremadura me di de bruces con la imagen en grabado de Muñoz-Torrero junto a la edición príncipe de la Constitución de 1812. Me acusé a mí mismo de elitismo intelectual y pensé que valía la pena sacar a las plazas y pregonar por las ferias a un Muñoz-Torrero, a quien yo había condenado al ostracismo académico. Allí y entonces nació la voluntad de este libro».

El mismo título es ya un indicador del ágil estilo que se respira en sus páginas:

«Título tan extravagante como ese, 'Juegan blancas y ganan', solo pretende enunciar que la ventaja con que los poderosos juegan y luchan en la vida, con perjuicio de los pequeños, viene de antaño consagrada por la legalidad. Pertenece a las leyes del juego…».

Todas las citas anteriores pertenecen a la primera página del libro, que, publicado por la ONCE, apenas tuvo difusión, está descatalogado y, al igual que a su protagonista Muñoz-Torrero, se lo llevó el olvido: solo cuatro bibliotecas (una en Cáceres y tres en Badajoz capital) lo tienen en sus fondos, según el Catálogo Colectivo de la Biblioteca de Extremadura. Desalentador…

Es ahora el momento de dar pasos firmes en la recuperación y conocimiento, especialmente entre los extremeños, de la señera figura de Muñoz-Torrero. Es también momento de que la gente conozca su perseverancia en la defensa de los valores de democracia y libertad.

Al calor de la colocación del busto de Muñoz-Torrero y al eco de lo sucedido en el Congreso de los Diputados, hemos propuesto al presidente de la Junta, al de la Diputación de Badajoz, a la presidenta de la de Cáceres, a la presidenta de la Asamblea de Extremadura, a la alcaldesa de Cabeza de Buey… la reedición y difusión (entre bibliotecas municipales y centros educativos) de 'Juegan blancas y ganan'.

La edición no ha de ser costosa, pues apenas tiene ilustraciones. Y los herederos de José Luis Majada renunciamos a todos los derechos.