Así se juega al Wordle extremeño

Son las 6.55 de la mañana y Aurora Guerrero se sienta a desayunar antes de irse a trabajar. Mientras le da un bocado a la tostada y bebe un sorbo de café en la otra mano tiene el móvil. Pero no son las primeras noticias del día o el correo electrónico lo que consulta, no, es el WordlEx. Un juego al que desde hace unos meses está más enganchada que a su dosis de cafeína diaria, como ella misma confiesa. «Antes de llegar al trabajo ya tengo que tener resulta la palabra del día, que sale a las siete en punto, porque al llegar a la oficina es lo primero que comentamos los compañeros '¿habéis resuelto la de hoy?'».

El responsable de que cientos de usuarios presten ahora más atención que nunca a los vocablos propios de nuestra tierra es Daniel Carrasco, un villanovense que ha puesto patas arriba el diccionario para airear palabras que, en muchos casos, nunca antes habíamos escuchado. Él es el creador de la versión extremeña del Wordle, un juego diario y online que consiste en adivinar palabras de cinco letras en forma de crucigrama.

El usuario tiene seis oportunidades y debe escribir referencias al azar, y si acierta la letra en la posición correspondiente, ésta queda marcada en verde; si acierta la letra, pero no su posición, queda marcada en amarillo; y si la letra no forma parte de la palabra que hay que adivinar, se queda en gris.

Todo surgió hace unos meses cuando este desarrollador web y experto en marketing online, junto a otros compañeros, se le ocurrió poner en marcha el juego con código abierto y con cabida para palabras sevillanas. A la hora de haberlo lanzado, más de 3.000 jugadores se habían sumado. Entonces, ampliaron a toda Andalucía y más tarde llegó el madrileño con palabras chulapas y el de Extremadura. En este último caso comenzó incluyendo 40 palabras con un lanzamiento muy local, con las que se quería hacer un guiño a la unión Don Benito-Villanueva, puesto que surgió poco antes del referéndum del 20F. «Salimos con nombres de calles tanto de una como de otra ciudad», cuenta, pero Carrasco pronto vio que se le quedaba corto porque el impacto estaba siendo bastante alto. Pero ¿de dónde sacar palabras propias de nuestro extremeño? Fue entonces cuando contactó con la Editora Regional de Extremadura que le facilitó cuatro o cinco libros de referencias, con las que de momento cuanta con una selección de unas 1.000 palabras de cinco letras, como para cebar diariamente el juego hasta diciembre de 2023.

Las de los últimos tres días han sido «cruha», «canga» y «nafre». Si a pesar de haberlas resueltos no saben qué significan, no se queden con la duda. Porque el WordlEx da un paso más allá que la versión original genérica y enlaza con un blog que explica el origen, significado y la zona donde se emplea cada palabra. Su creador asegura que, de promedio, dos de cada cinco jugadores acceden al blog de soluciones «suelen tener interés e inquietudes, y tiene su componente didáctico».

Pero no solo eso, el famoso juego 'made in Extremadura' también ha evolucionado para hacerse más accesible a las personas daltónicas, y cuenta con una variante donde los colores de las casillas varían para adaptarse a este colectivo «y me consta que se usa, ya que en mi familia hay algún daltónico que está enganchado y me lo ha agradecido».

Y es que el juego de las palabras extremeñas también tiene un componente emocional «porque tenemos mucha más gente que accede al juego desde fuera de Extremadura que desde aquí, yo creo que por sentir morriña y eso ha hecho que tenga un gran impacto». En este sentido, especifica que el 96% de los usuarios se conectan desde distintos puntos de España, pero también hay usuarios en Estados Unidos, Argentina, China, Países Bajos y Portugal.

De hecho, le constan que existen muchos grupos de WhatsApp de amigos creados para comentar la palabra del día y para retarse a acertar el primero. Aunque hay palabras que se resisten más que otras, cada partida, de media, viene durando 2 minutos y 21 segundos, concreta este consultor web. Actualmente, son unos 413 usuarios diarios los que acceden al juego, principalmente a la hora del desayuno y por la noche, cuenta Daniel.

Pero más allá del mero juego, este villanovense que regresó a su tierra hace tres años, quiere que también sirva como incentivo para las empresas de la zona y de la región para captar clientes. Ello lo consigue incluyendo un banner en el juego en el cual, tras acertar la palabra, accedes a la empresa que se publicite ese día ofreciendo un premio. Puede ser en forma de regalo directo o cupón descuento al realizar una compra online o física. «De esa forma, en un incentivo tanto para la empresa como para el usuarios del juego». Y es que, en el fondo, esa es la esencia de la empresa Writy.es, que está detrás de WordlEx, ayudar a empresas con inquietudes online a establecer estrategias y ejecutarlas para maximizar la conversión de visitas en clientes y aumentar así su facturación. Ese es el reto si las empresas quieren sobrevivir hoy en día, concluye, «porque me da mucha pena ir por mi ciudad viendo cómo se cierran negocios por desconocimiento, por no haber sabido adaptarse a los nuevos tiempos». Y ello en una región donde la 'brecha digital' está más acentuada que en otras regiones, y estas son dos palabras que a Daniel no gustaría tener que seguir usando en su tierra, concluye.