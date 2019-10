Los jubilados extremeños ya reservan sus vacaciones Los jubilados extremeños han comenzado esta mañana a contratar sus viajes / LORENZO CORDERO Las agencias comenzaron esta mañana a vender los viajes del Imserso, que pueden contratar unos 60.000 usuarios de la región JOSÉ M. MARTÍN Lunes, 14 octubre 2019, 14:08

Con algo de retraso respecto a ediciones anteriores y tras generar algo de inquietud entre los usuarios. Finalmente, desde la mañana de hoy unos 60.000 jubilados extremeños pueden contratar sus viajes con el Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales).

Algunos están llamados hoy y otros mañana. De esta forma se evitan aglomeraciones en los puntos de comercialización, aunque muchos de los que recibieron la carta del Ministerio de Sanidad con cita para mañana también acudieron hoy a su agencia para resolver dudas. «No sabemos el motivo por el que te llaman un día u otro y el problema es que los viajes se van agotando; es mucho más fácil elegir el destino hoy que mañana», explica, a la puerta de una agencia de viajes Fernando Silverio, que tendrá que volver mañana para intentar reservar su viaje a Huelva.

No solo se ha abierto el plazo en Extremadura, también en Andalucía, Comunidad Valenciana, Cantabria, Madrid, Melilla y Murcia. A partir del miércoles se hará en el resto de regiones.

Entre los que ya tienen su destino confirmado están Francisco Dorado y Andrea del Viejo. Se van a Fuengirola y lo harán en noviembre. «Me gusta cualquier fecha», ríe ella, que añade que pueden hacer dos viajes por año. Tras los dos primeros días de contratación, se vuelve a abrir el plazo para todas las opciones que no se hayan cubierto. «Según pasen los meses, veremos si hacemos otro viaje», apostilla Del Viejo.

En ese caso, tendrán que ajustarse a las fechas y destinos que no se hayan agotado. Las islas, Canarias y Baleares, y el sur de la península son los lugares preferidos. Mientras que en las fechas, las navidades y las semanas más próximas al verano están entre las que primero se eligen. El verano es temporada alta y no se oferta para los viajes del Imserso. «Queremos ir a Ibiza y lo más cerca posible de julio, que aunque no haya tiempo de playa sí puedas estar a gusto y en manga corta», comenta Domingo Rosado, que el año pasado ya estuvo en Menorca.

Las opciones son diversas y las preferencias muy variadas, pero sí en algo coinciden todos los jubilados que pasan por las agencias es en la gran ventaja económica que tienen los viajes con el Imserso. «Con la mitad de los que nos hemos gastado este verano por nuestra cuenta nos vamos los dos», asegura Dorado.