Complemento por maternidad por aportación demográfica: Un jubilado consigue que se le pague el complemento de maternidad

Un vecino de Zafra ha logrado que se le vea reconocido el cobro del 'complemento por maternidad por aportación demográfica' tras reclamarlo en varias ocasiones ... por la vía administrativa y estar a punto de hacerlo por vía judicial, algo que finalmente no ha sido necesario tras haberle reconocido este derecho la Seguridad Social.

A finales de 2015, la ley General de la Seguridad Social reconoció el llamado 'complemento por maternidad por aportación demográfica' a las mujeres que cumplieran determinados requisitos, algo que entró en vigor en enero de 2016. Este complemento estuvo vigente hasta el 4 de febrero de 2021, cuando fue sustituido por el nuevo complemento para la reducción de la brecha de género, que ya establecía nuevos requisitos para acceder a él.

Sin embargo, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de diciembre de 2019, consideró discriminatorio que se negara el reconocimiento de este complemento por maternidad por aportación demográfica a los hombres, algo que sentaría jurisprudencia.

En este caso concreto, el beneficiario recibirá 1.540 euros más al año, además de 7.000 por los atrasos

De tal manera que todos aquellos hombres que hayan accedido a una pensión de jubilación (ordinaria o forzosa), incapacidad permanente o viudedad, entre el 1 de enero de 2016 y el 3 de febrero de 2021, que tengan dos o más hijos podrán reclamar este complemento de maternidad, con carácter retroactivo, suponiéndoles un incremento de la pensión del 5% si tienen dos hijos; del 10% si tienen tres hijos y del 15% si tienen cuatro o más hijos.

En el caso del vecino de Zafra, que prefiere no identificarse, es autónomo. Accedió a su pensión en abril de 2018, al cumplir los 65 años, y tuvo cuatro hijos, por lo que, según esta ley, le correspondía un incremento del 15% de su pensión. Por tanto se verá incrementada de por vida en más de 110 euros por paga, lo que supondrá unos 1.540 euros más por año. Además, percibirá las cantidades devengadas desde abril de 2018, lo que supone un abono de casi 7.000 euros por los efectos retroactivos.

Vía administrativa

El propio beneficiario explica que tuvo conocimiento de este complemento a través de una entrevista en la televisión de Murcia a uno de los miembros del despacho de abogados que después le llevarían su caso, Tertium Abogados. En abril de 2022 comenzó a reclamar su derecho por la vía administrativa. Tras ser desestimada en su demanda en dos ocasiones, se vio obligado a iniciar la vía judicial contra la actuación de la Dirección Provincial del INSS y la Tesorería General de Badajoz. «Teníamos ya incluso fecha para el juicio en Badajoz, en noviembre de 2023», asegura, aunque finalmente el derecho a percibir este complemento ha sido resuelto favorablemente para el demandante y la Seguridad Social se lo ha reconocido sin tener que pasar por ese proceso judicial.

El beneficiario se muestra satisfecho por haber podido conseguir este complemento que, dice, «me corresponde por derecho», y anima a otros hombres que se encuentren en su misma situación a reclamarlo: «Es una cuestión de derecho y que no es difícil de reclamar. En mi caso lo puse en manos de mi despacho de abogados y ellos se han encargado de todo. Tampoco me ha resultado caro y en tan solo siete meses se ha resuelto el caso y cobraré lo que me pertenece por ley, algo que servirá de gran ayuda», explica.

Su caso es uno de los primeros en Extremadura, aunque, según indican desde el propio despacho de abogados que ha llevado este caso, la reclamación del complemento por maternidad afectaría a miles de varones pensionistas.