Juan Pedro Atienza Franco: «Es duro volver de Miami»

Juan Pedro Atienza Franco (Don Benito, 1971) regenta una peluquería-barbería en la avenida de Cervantes cacereña, aunque prefiere ser presentado como artista. Su aval: ... 17 colecciones de arte en Youtube. Triunfó peinando y maquillando en Madrid, donde se hizo sitio en las páginas de Vogue, Telva, Marie Claire o Cosmopolitan y en programas televisivos como 'Corazón, corazón'. Dio el salto a Miami, donde se convirtió en un profesional y artista de moda, pero el covid lo complicó todo.

–No ha parado usted.

–Mi padre era químico en una multinacional, nos trasladábamos constantemente. A los 16 años, estudié peluquería en Cáceres. De allí, a Badajoz para trabajar con Chelo Cruz. Mi familia, tras la jubilación paterna, vivía en Puebla de Obando, pero yo quería huir de allí porque sufría maltrato verbal y psicológico por ser gay. Abrí peluquería en La Roca, pero fue más de lo mismo. Me fui a Montijo, conocí a una persona con la que montamos una tienda, pero resultó ser un prófugo de la justicia, nos arruinó a mí y a mi familia y escapé a Madrid.

–¿Y se acabó el maltrato?

–En Madrid era diferente. Fui el peluquero del Casino y director artístico de firmas como Daniel Romero, Jacques Desange o Camille Alban. Maquillaba para Clarins. Abrí peluquería en Chueca. Mis trabajos aparecían en las mejores revistas de moda y en 2014, me casé. Le ofrecieron a mi marido ser director de publicidad de TAN (aerolíneas, turismo) en Latinoamérica. Nos instalamos en Miami.

–La aventura americana.

–Seguía trabajando para Clarins, empecé a pintar cuadros y entré en el mundo artístico. Fundamos JPA Project, creé Desnudos Men, colección de desnudos de hombre que presenté en un hotel LGTBI de Florida. Ayudaba con mis creaciones a niños hospitalizados con cáncer, montamos una galería de arte, expuse en Art Deco Miami Beach... Pero a mi esposo no le gustaba que siguiera ejerciendo la peluquería, no lo necesitábamos económicamente.

–¿Eso es alienación, no?

–El marido del embajador de Obama en España también ejercía de esposo. Ejerciendo de marido, crecí como individuo. Me siento orgulloso de hacer lo que debía, de no defraudarle.

–Pero luego se separaron.

–Me llegó un papel de la Corte de Florida en el que mi marido me pedía la separación. Era la pandemia y fue el primer divorcio por webcam en la Corte de Florida. El covid fue una mano negra que me arrasó. Al poco tiempo del divorcio, mi padre no fue capaz de superar el encierro del covid y se suicidó. Mi madre estaba enferma y regresé a España. La ingresé en la Misericordia de Alcuéscar, donde falleció el tres de noviembre.

–¿De Miami a Cáceres en medio del dolor?

–Es duro. En Cáceres estaba perdido, no sabía qué hacer con mi vida. Luci, una amiga de mi madre, y su hijo, me ayudaron a encontrar un local donde he abierto una peluquería. Alquilé un piso, me sentía estafado y ahora vivo en un hotel con mis dos gatos y mi nueva pareja, que es de Boston, un bombero jubilado por razones de salud. Trabajo duro en la peluquería.

–¿Su clientela?

–Algunas señoras, pocas, que buscan lo clásico y no conocen mis colecciones porque no las promociono y, fundamentalmente, chicos jóvenes, que quieren hacerse cortes modernos, degradados, estilo Maluma. Soy experto en los cortes de sus ídolos latinos, que causan furor entre la juventud.

–¿Superar la tragedia?

–Es difícil. Sin amigos ni familia. Estoy creativamente bloqueado. Barajamos irnos a Canarias para superar este bache junto al mar. Mi sueño es volver a pintar. A mis clientes jóvenes les digo que si sueñan en grande, serán grandes.