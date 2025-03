Juan Meditieri, presidente de Apag, absuelto de coaccionar a una agente del medio natural

Absuelto. El juzgado de lo Penal número 1 de Don Benito considera que Juan Metidieri, presidente de Apag Asaja Extremadura, no cometió un delito de ... coacciones a una agente del medio natural porque no hubo violencia ni en una concentración de protesta frente a la oficina comarcal agraria de Talarrubias, donde trabajaba, ni tampoco en expresiones recogidas en un grupo de whastapp en el que participó Metidieri, militantes y simpatizantes de la organización agraria.

La coordinadora de oenegés ambientales de Extremadura denunció en diciembre de 2018 que Metidieri hizo un llamamiento para que los afiliados de Apag realizaran una concentración de protesta ante el centro de trabajo de esta empleada pública porque califican su trabajo «como dañino para sus intereses». También se proponía una recogida de firmas con la intención de presionar para que la agente fuera trasladada a otra zona.

Según se acredita en la sentencia del juzgado dombenitense, con fecha del pasado 14 de diciembre, el líder de la organización agraria envió mensajes los días 8, 9 y 12 de noviembre de 2018 a un grupo privado cuyo contenido en relación con la agente del medio natural de la Junta de Extremadura era «que tanto bien está haciendo a todos los vecinos de esta comarca denunciando, sancionando y hasta frenando a actividad económica de nuestros pueblos», instando la recogida de firmas «para forzar su traslado donde menos daño haga», convocando a una reunión, el día 21, ante la Oficina Comarcal Agraria de Talarrubias en la que se llevara cartulinas con la expresiones escritas de «no somos delincuentes, menos imposiciones y más razones», o «es una expropiación encubierta de los usos y actividades de nuestra tierra», sin que dicha reunión tuviera lugar. Ese día la agente fue acompañada a su puesto de trabajo para impedir posibles daños.

«No ha quedado acreditado que dichas actuaciones se hicieran con un claro propósito de impedir el libre ejercicio de las funciones públicas de la agente y de forma violenta», recoge la sentencia como elemento clave para juzgar si la acción de Juan Metidieri se puede entender como coacción o no.

El fiscal pidió una pena de 1 año y 9 meses de prisión para Metidieri y que este indemnizara a la funcionaria con 2.000 euros. Mientras, la empleada pública solicitó 2 años y 3 meses de prisión. El juzgado sentencia que no ve coacciones en las acciones de protesta contra la agente y le absuelve.

El fallo señala que los hechos juzgados determinan «una total ausencia de la violencia que requiere el tipo penal, lo que impide calificar los mismos como constitutivos de delito de coacciones, puesto que dichas expresiones verbales, plasmadas en un contexto privado y extrapoladas por terceros, ajenos al grupo, sin que se hayan dirigido directamente a la interesada, no seguidas, además, de la ulterior concentración proyectada, no puede se calificada de «violentas», no pueden tener la consideración como de utilización de un modo coercitivo para influir en la voluntad de la agente».