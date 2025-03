Jóvenes referentes invitan a alumnos extremeños a cumplir sus sueños sin miedo al fracaso

Álvaro Rubio Cáceres Miércoles, 11 de diciembre 2024, 14:23 | Actualizado 19:51h. Comenta Compartir

Constancia, pasión, confundirse y levantarse, perder el miedo, salir al extranjero y regresar a Extremadura. Todo es posible si se hace con perseverancia. Con esas premisas, la sala Malinche del Complejo Cultural San Francisco de Cáceres, se ha convertido en la mañana de este miércoles en un escenario para motivar a jóvenes extremeños a punto de decidir su futuro.

El foro 'Talaya: Jóvenes Referentes', organizado por HOY, patrocinado por la Fundación Caja Extremadura y moderado por la periodista Ana Belén Hernández, ha contado con la participación de Alberto Ballestín, veterinario y científico que tras años en el extranjero ha vuelto a Extremadura; María Bravo, investigadora y responsable de Calidad en Ingulados S.L., y Alejandro Palomo, ingeniero forestal y director de la empresa de proyectos de naturaleza Viendo Verde.

Ellos han compartido su experiencia ante un auditorio lleno de jóvenes en el que la definición de éxito, la importancia de la formación académica o los valores que han acompañado a estos referentes para llegar a la cúspide profesional son algunas de las cuestiones que han centrado el encuentro.

«Soñar es lo que debemos hacer cada día. Los sueños y las pasiones es lo que mueve la vida. El éxito profesional no es un premio ni reconocimiento externo, sino una concatenación de desarrollo personal que tienes por lo que te apasiona», ha asegurado Ballestín, convencido de que en su caso el triunfo no es una cuestión individual, sino colectiva. »La capacidad de luchar por mejorar la sociedad es el éxito», ha incidido.

Ampliar Asistentes al encuentro 'Talaya-Jóvenes Referentes' en Cáceres escuchan a los ponentes. Jorge Rey

En ese sentido, Bravo ha defendido que el éxito no es objetivo. «Para mí es muy importante que lo profesional vaya alineado con lo personal, y por eso, yo al menos estoy en Extremadura», ha afirmado antes de que hablara Palomo, un auténtico enamorado de esta tierra que ha invitado a los asistentes a ser positivos.

«Nadie te puede decir si tienes éxito profesional o no, eso lo valora cada uno. Lo que está claro es que hay que creer que todos los sueños se pueden cumplir. Eso sí, a base de mucho esfuerzo», ha insistido.

Y, precisamente, a la constancia y a marcarse objetivos se han referido los tres ponentes en un foro que ha contado con la participaron de más de 200 alumnos que también trasladaron sus dudas. ¿Siempre supieron lo que querían hacer, es mejor optar por estudios con más posibilidades laborales o cómo enfrentarse a los miedos?» fueron algunos de los aspectos que les plantearon.

Hubo respuestas, pero no dogmas que seguir a rajatabla, pues dejaron claro que equivocarse o fracasar también forma parte de un camino que puede conducir al éxito.

«No hay que dejarse llevar por lo que está al alza laboralmente. Hay que hacer lo que os guste y ponerle corazón al trabajo», indicó Palomo. «Hay que tener pasión, propósitos y objetivos a medio y largo plazo», añadió Ballestín antes de destacar una frase que seguro que muchos de los jóvenes que la han escuchado no olvidarán: «No hay éxito sin fracaso, igual que no hay felicidad sin tristeza».

Formación

La formación académica también ocupó gran parte del tiempo en este foro. «Es la base de todo. Las herramientas que nos dieron nuestros profesores, amigos o nuestro equipo es lo que os va a despertar la curiosidad. Pero sobre todo es la actitud, la pasión, los sueños y lo que te mueve por dentro lo que te hará crecer y aprender de otras personas», dijo Ballestín. «Yo no soy un veterinario y punto. Soy mucho más y por eso hay que formarse no solo en una carrera. Hay que tener curiosidad por aprender. Leed, ved vídeos, formaos y que no os digan por dónde hay que ir. Haced lo que queráis», insistió.

María Bravo puso un ejemplo de buscar más allá de lo establecido. «La Formación Profesional dual es un impulso a la educación. Los jóvenes que la cursan y llegan a la empresa vienen muy formados para dedicarse a lo que realmente quieren. Es cada vez más importante. No solo nos formamos en una escuela», apuntó.

Palomo incidió en esa idea y puso de relieve la formación académica y la no académica. «Ir a un curso, tener experiencias o hacer voluntariado también es importante», aseguró.

Experiencias en el extranjero

Conocer otras culturas y enriquecerse en cada viaje también fue uno de los aprendizajes que se llevaron los alumnos extremeños que asistieron al encuentro.

«Viajar es uno de mis sueños. A mí me ha enriquecido irme. Los idiomas y romper con tu entorno es clave. No tengáis miedo a iros y a aprender idiomas. El mundo sería más tolerante si viajáramos más», explicó Ballestín, que ha vivido en Ámsterdam, Nueva York, Extremadura o Castilla y León, entre otros lugares. Eso sí, reconoció que no siempre es fácil. «He tenido momentos de soledad y dureza. Y perder el miedo a lo desconocido no es sencillo».

A la pregunta de cómo combatirlo, respondió que no hay fórmulas mágicas, pero sí cuentan con una mezcla de inocencia, valentía y curiosidad, todo suele ir mejor.

En su caso acaba de regresar para trabajar en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura. Igual que también lo han hecho muchos otros extremeños que un día se marcharon y ahora intentar hacer de este lugar una tierra mejor. «Mi objetivo siempre fue regresar. Si todos nos vamos quién saca adelante Extremadura. Trabajemos por desarrollar nuestra región», indicó María Bravo, que ha vivido en Inglaterra y también aprovechó la charla para hablar del papel de la mujer en el mundo laboral.

«Ahora podemos acceder a cualquier carrera. El problema llega cuando empezamos a querer o no ser madres. Es cuando vemos que nos topamos con el techo de cristal y es cuando se observan salarios diferentes», indicó María antes de coincidir con Ballestín en la importancia de contar con referentes para alcanzar los sueños.

Y es que esa palabra, sueños, fue precisamente la que más se repitió durante un encuentro inspirador para jóvenes de entre 16 y 18 años que están a punto de volar solos en un mundo globalizado y en constante cambio. «Haced lo que os apetezca, el fracaso es un aprendizaje y rodeaos de personas que os aporten», dijo Palomo como último consejo. «Analizaos y preguntaos dónde os veis dentro de unos años. Intentad trabajar para conseguirlo y olvidaos de los miedos. Todo se aprende, se estudia y se consigue», añadió Bravo antes de que Ballestín culminará la charla con un mensaje de búsqueda constante de conocimiento para crear una sociedad mejor: «Que la curiosidad os lleve al lugar que os apetezca y os desarrolléis siendo buenas personas y buenos compañeros».

Ampliar La presidenta de la Fundación Caja Extremadura, Pilar García Ceballos-Zúñiga. Jorge Rey Pilar García: «Todo se puede conseguir a base de esfuerzo y pasión» La presidenta de la Fundación Caja Extremadura, Pilar García Ceballos-Zúñiga, invitó durante el encuentro 'Talaya-Jóvenes Referentes', celebrado en Cáceres, a aprender de los protagonistas de este acto que sirve de inspiración a alumnos extremeños. «Vais a conocer las experiencias de tres jóvenes de origen extremeño y a descubrir que ellos han tenido sueños y con mucho trabajo y esfuerzo han ido superando los miedos», afirmó durante su intervención. «Todo se puede conseguir a base de esfuerzo y pasión. No dudéis de vosotros», les dijo antes de invitarles a conocer mundo. «Hay que perder el miedo a salir fuera de nuestra tierra. Hay que salir al extranjero y os animo a que estudiéis idiomas. Es fundamental. Eso abre muchas puertas. El mundo ahora es muy pequeño y se puede ir a todas partes. Perded el miedo a lo desconocido. Y luego tendréis la oportunidad de volver a Extremadura a desarrollar vuestra carrera profesional», concluyó.