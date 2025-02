Un joven resulta herido de gravedad tras ser apuñalado en Los Santos de Maimona

LUCIO POVES LOS SANTOS DE MAIMONA Lunes, 9 de octubre 2023, 10:46 | Actualizado 11:18h. Comenta Compartir

Una persona resultó herida de gravedad el sábado por la noche en una reyerta ocurrida en Los Santos de Maimona. La Guardia Civil ha confirmado el suceso y trabaja en la localización del autor de los hechos.

Las vecinas de la calle María Gordillo, donde ... tuvo lugar el apuñalamiento de un joven de Los Santos de unos 30 años, no van a olvidar nunca lo que vivieron la noche del sábado 7 de octubre al lado de sus casas. «Yo oí una voces, como de chavales que vinieran hablando, pero enseguida me di cuenta de que era una pelea y vi correr a unos cuantos y que se quedaba rezagado al que habían apuñalado, pidiendo socorro, ¡qué me muero qué me muero, auxilio!, decía también que lo metiésemos en alguna casa».

Cinco de las vecinas salieron en su ayuda y lo socorrieron cuando había llegado al banco del parquecillo recientemente construido en la rotonda de la calle Valmoreno, donde está una churrería. «Allí estuvimos las cinco mujeres, dándole palmadas en la cara para que no se durmiera y tratando de taponar las heridas. Enseguida se nos unieron un vecino de la calle Valmoreno y otros jóvenes rumanos que viven en nuestra calle. Estos muchachos sacaron mantas y cojines para taponar las heridas, por las que fluía una gran cantidad de sangre, y el vecino también hizo un tapón con su mano», relata una de las vecinas. «Yo creía que solo tenía una herida en la parte de delante pero cuando le dimos la vuelta, la de atrás era un chorro continuo de sangre», explica otra. Primero llamaron a la Policía Local e inmediatamente fue movilizada por el 112 una ambulancia para trasladar al herido, que se encuentra en el Hospital Universitario de Badajoz en la UCI. La navaja utilizada en el apuñalamiento la tiró el agresor al parterre de plantas de la calle y el domingo se encargaron ellas mismas de limpiar las manchas de sangre que aún estaban impresas en el asfalto y el banco del jardincillo. «Los vecinos hicimos lo que teníamos que hacer, auxiliar a una persona que pedía auxilio y que estaba muy herida. En ese momento no pensamos si estábamos o no en peligro porque lo que imperó en todos los que nos acercamos al herido fue socorrerlo», repiten a coro tres de ellas. Las vecinas de la calle María Gordillo han señalado como dato tal vez significativo que antes de que se produjera el apuñalamiento entraron en la calle varios coches de alta gama que venían de la calle Badajoz, calle de salida a la carretera que comunica Los Santos con la capital de la provincia. «Nos llamaron mucho la atención esos coches de alta gama y uno detrás del otro. Eso fue antes, nosotras estábamos sentadas el parquecillo que acaban de construir en la rotonda». Otra reyerta El apuñalamiento en plena calle María Gordillo, cerca de la popular plaza de la Charca, no fue el único episodio con el que se encontraron los vecinos de Los Santos la noche del sábado. En la calle Guardiana, a menos de un kilómetro del lugar del apuñalamiento, en torno a las diez de la noche y a las puertas de un edificio en dos plantas en el que habitaban unos okupas, se organizó una gran trifulca sin que tampoco haya trascendido el porqué. «Empezamos a escuchar voces y vimos coches que iban y venían, se calmaba y se volvía a recrudecer la pelea. Hubo palos entre ellos y escuchamos a una mujer que estaba alrededor de los que se peleaban diciendo: ¡qué vienen los de Badajoz, qué traen pistolas…!», explica un vecino que vive cerca. Luego llegaron varias dotaciones de la Guardia Civil, de la Policía Local y dos ambulancias que estuvieron bastante tiempo en la zona, incluso regulando el tráfico, ya que los contendientes ocupaban una parte de la vía. También los vecinos de la zona se alertaron, sobre todo por las voces, y cuando se recrudecía la pelea se metían en sus casas para evitar males mayores. Uno de los participantes en la pelea, pero que más que pelear proponía que se calmaran y los separaba, recibió varios palos en la cara y se encuentra hospitalizado en el Hospital de Zafra. Según la Policía Local de Los Santos, la Policía Judicial de la Guardia Civil de Zafra está investigando lo que pudiera haber ocurrido, el por qué en ambos escenario y las causas por las que se produjeron.

