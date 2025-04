El joven ermitaño de la Virgen de los Remedios

JUAN AGUILAR-SÁNCHEZ Viernes, 26 de agosto 2022 | Actualizado 24/10/2022 11:42h. Comenta Compartir

Un ermitaño o eremita en la antigüedad y en el sentido canónico es una persona que elige profesar una vida solitaria y ascética, sin contacto permanente con la sociedad. No es el caso que nos ocupa. Agapito Moruno Ponce vive junto a su mujer y su hija en las dependencias de la ermita de la Virgen de los Remedios desde el 2005 y se encarga de atender las labores propias tanto el templo como del atrio, entre otras funciones. Realiza labores de limpieza y otra serie de atenciones propias de un edificio de estas características. Agapito tiene 43 años y lleva desde hace 17 años al servicio de la Cofradía y de la Virgen de los Remedios, que para él significa amor, fervor, devoción y fe. «Es algo indescriptible estar viviendo tan cerca de nuestra Patrona. Lo es todo para mí, sinceramente me quedo corto», asegura emocionado.

Recuerda que cuando empezó no fue una decisión fácil, en primer lugar por la gran responsabilidad que significaba y en segundo porque no era un trabajo para un matrimonio de veinteañeros. «Tengo que decir que a día de hoy estoy súper contento de realizar este trabajo y de llevar 17 años y quiero agradecer la confianza que depositaron en mí, siendo tan joven», asegura.

En estos años en la ermita ha tenido algún susto que otro, «aunque gracias a Dios sin consecuencias», dice. «Aquí hemos tenido intentos de robo, pero gracias a mi celeridad al dar la voz de alarma, enseguida fueron cogidos. Desgraciadamente esto está al orden del día, cada vez hay más», se lamenta y se muestra apenado por lo ocurrido en Los Santos de Maimona con la Virgen de la Estrella. «Confiemos en que los cogerán y pagarán los daños», afirma.

Agapito es consciente de que cada vez hay menos ermitaños. «Hay muchos trabajos que por desgracia se están perdiendo , pero confiemos que este siga existiendo, de lo contrario sería una gran pena porque aquí siempre ha habido ermitaños. Nunca se ha tenido que cerrar la ermita por falta de personal», recalca.

Este joven ermitaño recuerda fechas concretas que han significado mucho para él. Así destaca como una gran satisfacción haber podido trabajar para los actos del V Centenario. «Qué grandiosos días, de mucho trabajo pero a la vez de gran satisfacción por ver a la Patrona en procesión por distintas zonas del pueblo. Fue muy emocionante cuando visitó el cementerio, o la eucaristía, presidida por nuestro párroco y concelebrada con otros sacerdotes que se acercaron hasta tan magno acontecimiento. Otro día nos acompañó don Amadeo, el obispo de Plasencia. Sinceramente fueron días muy emocionantes, con las calles engalanadas para recibir a la Virgen, con todos los vecinos aportando su granito de arena...», narra con emoción.

No se le olvidará nunca tampoco el último día de la celebración del V Centenario. La eucaristía fue en la explanada de la ermita, presidida por Santiago García Aracil, entonces arzobispo de Mérida- Badajoz, y muchísimos párrocos de la comarca , todo esto junto a una gran coral y un gran desfile de la Centuria Romana. «Sinceramente, qué agradecido estoy de haber vivido esta experiencia», asegura.

Agapito no esconde su tristeza por el evidente desapego de los jóvenes hacia los asuntos religiosos, pero no pierde la esperanza. «Vienen padres con sus niños pequeños a hacer su visita, la fe se la transmitimos desde pequeños. Yo en los 17 años que llevo viviendo en esta ermita nunca la he visto sola, siempre hay feligreses rezando», concluye.

