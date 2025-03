El joven artista que da vida a la chatarra

ana magro ZAFRA Lunes, 1 de agosto 2022 | Actualizado 15/09/2022 11:19h. Comenta Compartir

Cuando se unen la curiosidad, las inquietudes artísticas, la creatividad y la pasión surgen obras como las que salen de forma natural e improvisada de las manos de Luca García García, un joven zafrense que por sí mismo ha aprendido a realizar auténticas obras de arte a partir de chatarra, solo utilizando las herramientas básicas. Y viendo su trabajo el talento se da por hecho.

Luca tiene ahora 20 años, pero cuando tan solo tenía 13, durante un viaje que realizó con su madre a Inglaterra, se sintió poderosamente atraído por el arte a partir de material reciclado. Nada más llegar le dijo a su padre que quería empezar a soldar. «Él fue quien me enseñó a manejar toda la maquinaria», explica este joven.

Hasta el momento, sus esculturas son principalmente de animales (su próximo trabajo es un caballo a tamaño real), pero quiere transmitir mucho más con su arte, ampliar sus horizontes y enseñar a través de sus esculturas de chatarra su manera de ver el mundo.

Empezó a crear sus figuras soldando varillas, «eran como dibujos en 3D, una especie de siluetas sencillas». Después comenzó a incorporar otro tipo de materiales, no solo chatarra, también material desechado que les proporcionan algunos talleres, hasta conseguir con el tiempo esculturas realizadas completamente con piezas. «Son como un puzle de elementos reciclados, el material no es caro, pero el proceso sí es muy trabajoso. Soldar no es fácil, y menos cuando mezclas materiales diferentes, que están oxidados y en mal estado, en zonas y posiciones complicadas, esto requiere mucha práctica», explica el artista. La evolución desde que hiciera sus primeras figuras es evidente, y ya ha logrado incorporarles lo que parece imposible con este tipo de material tan rígido y frío, el movimiento y la expresión.

«Mi padre fue quien me enseñó a manejar toda la maquinaria necesaria»

Sus trabajos son sorprendentes, pero con lo que realmente disfruta Luca es con el proceso de creación de la escultura, «me gustan mis obras, pero para mí lo importante es el momento de estar haciéndola, el estar aquí, en el taller, haciendo cosas, me despeja la mente, me hace pensar de una forma que siento emoción y me hace sentir bien». Y es rápido en el proceso, de hecho en su última pieza no ha invertido más de tres días.

Exposiciones

Con tan solo 14 años Luca García realizó su primera exposición en la Sala Las Tenerías del Teatro de Zafra. «Fue una exposición que entonces disfruté muchísimo, con una idea muy interesante, pero que nada tiene que ver con las de ahora».

En Zafra sus esculturas también se han podido ver hace unos años en el pabellón de Diputación de Badajoz durante la FIG, y más recientemente durante la Feria de la Primavera 2022. Ahora piensa en preparar una importante para este verano.

Su falta de confianza en el sistema académico le hizo pensar que nunca iba a encontrar algo para estudiar que le gustara, pero lo ha encontrado en Santiago de Compostela: un Ciclo Superior de Escultura. «Estoy aprendiendo mucho, me ha cambiado totalmente la idea de la educación y he empezado a utilizar nuevos materiales y técnicas que aplico a lo que ya sé hacer por mí mismo, porque mi intención es ganarme la vida con esto», dice convencido.

Luca tiene muy claro su futuro, y poco a poco va sacando trabajos, principalmente a través de las redes sociales: ya ha vendido muchas de sus esculturas y hace talleres en directo de soldadura que tienen muy buena acogida.

No parece que haya límites para este joven artista zafrense que evoluciona a pasos agigantados y como mejor sabe en el camino de un arte que sorprende y del que muchos no pueden apartar la mirada.

«Me encanta enseñar y transmitir mi forma de ver las cosas, lo disfruto mucho»

Experto en fotografía

El artista alterna su pasión por este tipo de escultura con su afición con la fotografía, «aunque poco a poco lo estoy dejando para un plano más personal, pero también salen proyectos y exposiciones». De hecho, hay una exposición suya que ahora está recorriendo los pueblos de Extremadura relacionadas con las orquídeas.

De vez en cuando también le salen trabajos de fotografía, sobre todo para dar cursos, «algo que me encanta, enseñar y transmitir mi forma de ver las cosas, lo disfruto mucho», explica.

Temas

Zafra

