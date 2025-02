José Simeón de Germán Simón (Simi): «Cáceres, más cara que Marbella»

«Si yo tengo poco que contar», protesta José Simeón de Germán Simón (Valverde del Fresno, 1950), conocido por sus amigos como Simi. Uno de ... sus abuelos se fue a Argentina de polizón en un barco. Otro era estraperlista. Su familia fue propietaria de varias minas de estaño y wolfram en Cáceres, Salamanca y El Pardo, al lado del palacio de Franco. Simi se vino a Cáceres a los tres años. Estudió en el colegio Peideuterion hasta que a los 11 años lo mandaron a Salamanca para que lo enderazaran los salesianos.

–¿Y lo enderezaron?

–No. Yo era muy rebelde. No encajaba en el estilo del colegio y me volví a Cáceres, al San Antonio y al instituto El Brocense el primer año del edificio nuevo. Allí conocí a mi mujer, Merche. Ella tenía 14 años y yo, 15.

–En lo que sí encajaba era en los negocios.

–Me gasté el dinero de la Primera Comunión en tabaco y café que compré a los contrabandistas sin que mi padre se enterara. Una tarde, estando con mi novia en el bar El Molino Rojo, debajo del Gobierno Civil, me gritaron: «Dos de Winston». Me dio mucha vergüenza y lo dejé. Entonces conseguí que mi familia me diera la exclusiva de la arena que sacaban de las minas y empecé vendérsela los Núñez, a los Santano… Tenía 16 años. Pero un fin de semana, me gasté mucho dinero yendo de fiesta con los amigos y mi padre me quitó la concesión.

–Un padre estricto.

–Que murió con 45 años y había que aportar en casa, así que me presenté a unas oposiciones del Banco Popular. No sabía taquigrafía ni escribir a máquina, pero los convencí y me fui a la sucursal de Valladolid hasta que me echaron del banco. Me han echado de muchos trabajos porque voy de frente y digo lo que pienso.

–Usted es conocido en Extremadura como el eficaz representante de Ron Bacardí.

–Los Bacardí son de Sitges, pero emigraron a Cuba, donde tuvieron fincas. Allí crean la marca del ron y escogen el murciélago como símbolo, pero tuvieron problemas con Fidel y se fueron a Miami. Se expandieron por el mundo y yo acabé llevando la marca desde el área de Sevilla hasta que me jubilé.

–Y a vivir, supongo.

–Merche, mi mujer, que fue profesora en las Carmelitas y las Josefinas, se jubiló. Mis hijos acabaron ADE y el premio fue un año en Australia formándose. Compramos un apartamento en Peniche y vivimos allí 16 años, íbamos y veníamos, hasta que regresamos a Cáceres. Con Bacardí viajaba por todo el mundo porque llevábamos 30 o 40 marcas. Ahora viajamos a Marbella, donde vive mi hija, a Madrid. Acabamos de venir de Tenerife y del País Vasco.

–Por su profesión y sus viajes, sabe de hostelería.

–La hostelería en España es distinta. Aquí montas un bar y si te preocupas, ganas dinero. Fuera de España es muy difícil.

–¿Y en Extremadura?

–La hostelería ha subido los precios, sobre todo en Cáceres, que es ya más cara que Marbella y le hablo de Tragabuches o de Lobito de Mar del grupo Dani García, que están al nivel de Javier Martín o Torre de Sande. Y puedo acreditar que Marbella es más barata que Cáceres porque guardo las facturas.

–¿La gastronomía actual?

–Muchas moderneces y yo soy un clásico. Por eso me gustan Javier Martín, Albalat, Eustaquio Blanco, Oquendo. Atrio es mucha modernez, yo no podría comer allí todos los días.

–¿Sus tres estrellas Michelin?

–Son merecidas. Se las han dado porque son muy trabajadores, pero también son de lo más caro que conozco.

–¿La política?

–Estoy muy enfadado con la política. No entiendo este mundo. Se han perdido los principios, no aguanto la ineptitud. Yo digo como Mafalda: «Que se pare el mundo que me bajo».