José Luis Pineda: «Lo realmente aventurero es que no siempre se consigue la cumbre»

El Tamborrío fue quizás su primer escenario de aventuras; el Denali es, por el momento, el último. Uno está en su Villanueva de la Serena ... natal; el otro, a más de 6.000 metros sobre el nivel del mar. En el primero es fácil alcanzar la 'cumbre', en el segundo es un privilegio al alcance de pocos, entre ellos, el villanovense José Luis Pineda 'Josechu'. Si el aventurero nace o se hace, él lo tiene claro. «Ese gusanillo lo he tenido siempre», dice a sus 60 años este administrativo del Ayuntamiento villanovense. «Con 11 años, ya me iba al río con amigos y nos dejábamos llevar por la corriente durante kilómetros», recuerda. Miembro de una familia numerosa, a sus hermanos también les hacía cómplices de esas primeras expediciones.

Así, es de entender que el Denali, que coronó en el verano de 2022, no ha sido su primera cumbre, pero sí la que ha querido reflejar en un libro, 'Solo - Alone, un Kushtaka en el Denali'. «Me sucedieron tantísimas cosas que tenía que escribirlo, primero, para que no se me olvidara, pero también para clarificar todo lo que me había ocurrido», cuenta sobre esas páginas que finalmente se convirtieron en libro. «Cuando me sucedieron ciertas cosas allí en Alaska, me quedé 'flasheado' porque eran cosas que no obedecían a la razón», relata sobre esta aventura que comienza «cuando una avioneta te deja en mitad de un glaciar». Él, cuenta, tuvo la suerte de completarla en poco tiempo, «fueron 16 días, moviéndome y sobreviviendo en un mar de hielo y nieve».

Aunque conviene analizar el libro, que Pineda considera una historia de superación, despiezando el título. Primero, 'Solo – Alone' que, lejos de lo que pueda parecer, hace referencia a los momentos previos a la aventura. No obstante, el ascenso al Denali forma parte de un proyecto de ocho cumbres. Tras regresar del Aconcagua, su hoja de ruta le llevaba a Alaska. Pero la vida, como la montaña, trae contratiempos. Primero fue la pandemia, después se quedó sin compañeros y, por último, una inoportuna lesión de rodilla. «Me vine abajo y entré casi en una depresión porque la montaña es para mí una forma de vida».

Pero tras la operación de rodilla, el Denali seguía en su cabeza y, con apenas tres días para pensarlo, «me la jugué», resume sobre una decisión cuestionada por su entorno más cercano. «Es lógico y no culpo a nadie porque lo entiendo», reconoce sobre esos momentos previos, «el libro se llama 'Solo-alone', pero cuando más solo me vi fue en la antesala, entiendo que la gente lo tomase como una locura». El último que podía frenarle era el traumatólogo que, finalmente, le dio el alta un día antes de subir al avión.

La segunda parte del título, Un Kushtaka en el Denali, lleva a cuestionar si el libro es fantasía o realidad. «Entiendo que la gente se eche las manos a la cabeza, pero es real», dice el aventurero. Se cuenta del kushtaka que es una figura mística, mezcla de hombre y nutria, que habita en la naturaleza de Alaska. «De alguna manera se produjo ese encuentro, fue una percepción», argumenta sobre una situación que, sin destripar el contenido, se documenta en el libro. Primero pensó que eran devaneos de la mente, «fue al volver de la expedición cuando me puse a indagar porque me volvía loco».

Empezó la investigación para dar una explicación racional; «aunque la ciencia no esclarezca este tipo de situaciones, sencillamente, porque no tiene necesidad». Así, el libro refleja las particularidades del Denali, «con circunstancias que no se dan en el resto del planeta y abren una puerta a una explicación para lo que me sucedió a mí». La explicación, detallada, se recoge en un libro que se encuentra en plataformas digitales como Amazon o El Corte Inglés. Una aventura de grandes proporciones para un aventurero que no siempre logró la cumbre: «La cima es un objetivo, pero realmente se disfruta de toda la expedición porque la aventura queda, aunque no se llegue a la cumbre que no es más que la guinda del pastel y lo realmente aventurero es que no siempre se consigue».

Hay tres cosas se deben hacer en la vida: plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Al menos, así lo estableció el poeta cubano José Martí. A sus 60 años, con dos hijas y casado con la mujer que conoció a los 15 años, este villanovense puede presumir de haberlo cumplido, «pero me considero joven, me quedan años buenos todavía y cosas por hacer». Y para aquellos deseosos de una aventura más cercana, deja un consejo: «Las grandes cumbres están bien, pero Magacela es un sitio precioso».