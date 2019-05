Mi mujer tiene que viajar en taxi a Sevilla una o dos veces por semana para visitar a médicos. A veces, la consulta es a una hora temprana y ha de salir de Cáceres a las seis de la mañana. Con tantos viajes y a esas horas, e l taxista tiene un poco de sueño y, aunque no paran a comer para mantenerse despiertos, el conductor le pide que le dé conversación, que como saben es la mejor manera de vencer a la somnolencia conduciendo.

Mi mujer ensaya entonces todo tipo de trucos oratorios y narrativos: la ironía, el suspense y la intriga, el silencio dramático y la apelación, interroga y exclama... Pero no hay nada que hacer y al final, lo mejor es parar un poco en un área de servicio, echar una cabezada y lavarse la cara antes de continuar.

Y es que no hay manera de despertar al conductor cuando vas de copiloto si no tienes con él una relación afectiva de pareja. Por mucho que lo intentes explorando por el camino del fútbol, de la política o de la gastronomía, pasiones que excitan sentimientos primarios y suelen desvelar, resulta que no funcionan porque un taxista no discute de política ni de fútbol y menos de bares y tapas con una desconocida, esas peleas se dejan para los cuñados y los amigos de toda la vida.

Así que esos viajes sevillanos, si incluyen madrugones, han de hacerse a base de cafeína, siestas cortas y abluciones que espanten el sueño. Otra cosa sería si fueran pareja. Así, cuando mi mujer y un servidor vamos de viaje y ella ve que se me empieza a poner cara de tonto al volante, sí, ese gesto impasible de momia o de hipnosis, que pareces anestesiado y no mueves ni un músculo, es decir, que te estás quedando sopa... Cuando me ve así, recurre a un truco infalible que despierta a cualquier marido, novio o pareja.

El truco es soltarte a bocajarro y sin anestesia: «José, tenemos que hablar». Donde pone José, pongan Juan o Manolo, da lo mismo. El resultado es universal. Ella pronuncia la frase mágica, «tenemos que hablar», y José, Juan o Manolo pegan un respingo y se convierten en otra persona: donde había una mandíbula fláccida aparecen unos pómulos tersos, la mirada vacuna y vacía se llena de chispas, la frente marchita revive y todo el cuerpo, que segundos antes reposaba en el asiento desmadejado y sin vitalidad, se pone alerta y en estado de máxima tensión, como si en lugar de un conductor adormilado fueras un felino a punto de saltar sobre tu presa.

Pero no, la presa, en realidad, eres tú, que al escuchar lo de «tenemos que hablar», empiezas a procesar el pasado inmediato buscando un error, una barrabasada, un desliz, una frase inocente mal interpretada, un gasto superfluo, un piropo a destiempo, un comentario estúpido que a ti te pareció corriente y moliente, pero seguro que no lo era. En un instante, has pasado de ser un conductor somnoliento y sin reflejos a convertirte en una mezcla de Sebastian Vettel, Lewis Hamilton y Fernando Alonso, todo reflejos, todo ojos, todo precisión...

«Tenemos que hablar» es la frase mágica que despierta al marido conductor más adormilado, una mezcla de teína, cafeína y agua fría que desata y excita. Apúntenla, escojan algún tema polémico (gastos domésticos, compras superfluas, suegra insoportable, cuñado insolente) y cuando observen que el conductor parece más perro pachón que perrito piloto, suéltenle lo de: «José, tenemos que hablar». Él pegará un respingo y replicará muy alarmado: «Pero de qué tenemos que hablar, di, di, de qué». Y usted, sin perder el aplomo, le propone cualquier tema clásico: «Dice mi madre que por qué no nos vamos con ella de veraneo... El marido de mi hermana se va a comprar un BMW... Pues la vecina del segundo, esa tan joven, tontea mucho cuando coincidís en el ascensor...». Y a ver si se duerme.

Las mujeres, cuando conducen y les entra sueño, paran y descansan. Nosotros solemos seguir conduciendo, como si parar fuera una debilidad impropia de nuestra condición de machotes. Pero la verdadera debilidad es nuestro extraño sentido de culpa, la sensación perpetua de que hemos hecho algo mal, no sabemos qué. Y entonces surge la frase: «Tenemos que hablar». Y despiertos hasta llegar a casa.