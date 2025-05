José Antonio Carnerero: «Los oliventinos, pasmados»

Luis Alfonso Limpo, investigador y escritor de Olivenza, me puso sobre su pista: «Tantos catedráticos españoles y portugueses han estudiado la puerta manuelina del ayuntamiento ... y de la iglesia de la Magdalena y ha tenido que ser un humilde cantero sin formación universitaria quien haya arrojado luz sobre el 'ex libris' de Olivenza». Ese cantero se llama José Antonio Carnerero (San Sebastián, 1973) y publicó el año pasado en la revista 'A Cidade de Évora', un artículo científico titulado 'La portada manuelina del Ayuntamiento de Olivenza y su posible procedencia de la vecina iglesia de Santa María Magdalena'. Hemos quedado con José Antonio en la cafetería oliventina 'La Chimenea' y nos cuenta que su familia proviene de Valencia de Alcántara, donde se formó como cantero. Se casó con Eva María Nevado, periodista de Santurce, también enraizada en Valencia de Alcántara, y acabaron en Olivenza, donde él trabajó en Futuex, asociación de apoyo a las personas con discapacidad, fundada por su amigo el notario José Javier Soto, y ella, en Canal Extremadura.

–¿Esa alianza matrimonial?

–Fuimos la primera pareja que se casó en España con un anillo de meteorito. Nos lo consiguió un amigo leonés, que es cazameteoritos, en la feria de Tucson (Arizona), la feria de minerales más grande del mundo. En Olivenza, cayó un meteorito en 1924. En tiempos de Monago como presidente y Píriz como alcalde, se barajó hacer en Olivenza un museo del meteorito. Lo que hicimos al final fue montar una exposición de meteoritos de la que fui comisario con el impulso de José Javier Soto, con quien me une la pasión por los minerales. Además de cantero, soy mineralogista.

–¿Mineralogista?

–Sí, colecciono minerales y monté una exposición sobre el tema en el museo etnográfico. Soy profesor en una academia de Madrid que prepara a opositores a profesores de Biología. Les enseño a identificar minerales sin tocarlos, es una de las pruebas de la oposición.

–Hablemos de la misteriosa y preciosa puerta del ayuntamiento.

–Hicimos un Asociación de Amigos para la Defensa del Patrimonio de Olivenza, surgió el tema de la puerta y lo estudié a fondo. Me llamaba la atención que la iglesia de la Magdalena no tuviera una puerta manuelina como los demás templos portugueses de su estilo. Creo que la tuvo, pero se quitó tras derrumbarse el coro en 1548, se construyó otra puerta de gusto renacentista y acabó trasladándose al ayuntamiento la manuelina, que tiene una serie de símbolos religiosos propios de las iglesias medievales, cuando los canteros usaban los símbolos para educar al pueblo, que no sabía leer. En la puerta del ayuntamiento, vemos a una niña cagando y a un niño tocándose sus partes. Esos símbolos escatológicos y eróticos se ponían en las iglesias para avisar de que eran lugares sagrados y no se podían realizar esos actos allí. Aparecen en la puerta la parra (símbolo de la sangre de Cristo), los pájaros (las almas) y seres mitológicos que se ponían en las puertas de los templos para protegerlos. No faltan la granada (la iglesia) ni la alcachofa (resurrección de Cristo en la simbología medieval). Esos símbolos son propios de la puerta de una iglesia.

–¿Además de los símbolos?

–Está el material de la puerta: mármol con azufre, como en la torre de la Magdalena, o las esferas armiliares de la puerta manuelina, que están tocadas por el derrumbe del coro en 1548. Una noche, durante una jornada de puertas abiertas, instalamos una lona reproduciendo la puerta del ayuntamiento en la portada de la iglesia, demostramos que encajaba perfectamente y los oliventinos se quedaron pasmados.