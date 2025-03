José Antonio Arroba: «Esperamos que la Delegación del Gobierno tenga comprensión con las multas»

Esta mañana se rumoreaba que los tractores iban a invadir Badajoz y cortar las principales avenidas y accesos. Al final, solo dos convoyes de tres ... tractores cada uno han recorrido el centro pasando ante la Delegación del Gobierno, blindada con efectivos policiales que han llegado a un entendimiento con los agricultores para que no estacionaran en la avenida de Huelva, donde la plataforma 6F/Sector Primario había convocado una manifestación sin éxito de público. En cambio seis tractoristas en total, sí han podido circular por el barrio de Santa Marina durante varias horas hasta que al mediodía se han unido a la columna de casi un centenar de tractores que ha cruzado Badajoz por la BA-20. La finalidad era concentrarse en las inmediaciones del centro comercial El Faro.

José Antonio Arroba, de Talavera la Real, era uno de los tractoristas que se bajó junto a la Delegación del Gobierno, donde destacó el buen trato dispensado por los agentes policiales y dio las gracias «a la Delegación del Gobierno por dejarnos llegar hasta aquí, aunque sean tres tractores». Según ha explicado, han salido de Talavera la Real unos ochenta tractores. «De ahí nos hemos dividido unos por la N-V, otros por la carretera de la Corte y otro grupo por La Albuera, todos en dirección a Badajoz. Una vez aquí (en Badajoz) nos han dicho que podíamos entrar tres tractores. El resto hará como otras veces y hemos quedado en El Faro, en el aparcamiento que hay junto al recinto ferial».

Ampliar Los tres tractores esta mañana circulando por el centro de Badajoz. José Vicente Arnelas

En su recorrido, según este agricultor «la ciudadanía se ha portado espectacular, aplaudiendo, colaborando en los pasos de peatones para que pasemos». También ha explicado que ellos prefieren no hacer convocatorias oficiales para protestar. «Lo hacemos de manera aleatoria, imprevista y sin avisar». Sobre la posibilidad de ser multados por circular en tractor por Badajoz, este profesional del campo decía este viernes que «alguna sanción caerá, pero esperamos que la Delegación del Gobierno tenga comprensión con nosotros. No sé de cuánto dinero son porque yo sé de mi trabajo, no de legislación».

En su opinión, gracias a las últimas protestas, desde la Unión Europea están dando pasos para flexibilizar las exigencias en cuanto a productos fitosanitarios, aunque según este extremeño aún están lejos de que se cumplan todas las reivindicaciones que su sector plantea estos días.